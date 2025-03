Sale a la venta una casa en Chiclana por menos de 60.000 euros con cinco habitaciones: también tiene azotea

¿Buscas un chalé en Chiclana pero tu presupuesto no da para una mansión de lujo? El portal idealista. com ofrece una casa de cinco habitaciones con un precio increíblemente barato. Así que prepárate, porque este chalé podría ser la ganga que estabas esperando.

Ubicado en un entorno tranquilo pero cercano a todo lo que necesitas, este chalé es perfecto para aquellos que sueñan con tener su propio espacio sin tener que hipotecarse hasta los 100 años. ¿Lo mejor? No necesitarás un préstamo millonario para hacerlo tuyo.

Este chalet pareado está en la calle Concha Espina, en Chiclana de la Frontera y se anuncia por 59.000 euros. El inmueble tiene 155 m² con 5 habitaciones... pero conviene revisar el estado de la propiedad y los «pequeños detalles» que la acompañan antes de solicitar la hipoteca.

Construido en 1980, este chalet tiene carácter, pero también algunas cositas que requieren un poquito de cariño. Para empezar, una pequeña humedades que se presentan como una oportunidad para poner a prueba tus habilidades de bricolaje. Si siempre soñaste con ser el próximo protagonista de un programa de reformas, ¡este es tu momento!

Además, el inmueble se encuentra ocupado ilegalmente por terceros. Pero, oye, ¿quién no ha tenido un inquilino no deseado alguna vez? Todo tiene solución con un poco de papeleo y paciencia. En cuanto a los suministros, bueno… no están exactamente contratados.

Imágenes de la propiedad en La Banda, Chiclana

Características básicas Chalet pareado en Chiclana

155 m² construidos

5 habitaciones

2 baños

Chimenea

Azotea

El chalet está compuesto por dos plantas. En la planta baja encontrarás un zaguán, cocina, comedor-estar, un dormitorio, baño y un pequeño patio para esas tardes de sol. En la planta alta, podrás distribuirte a gusto en cuatro dormitorios, un baño y una azotea.

Este chalet en La Banda – Campo de Fútbol es un auténtico chollo para quienes busquen un hogar con carácter y no tengan miedo a enfrentarse a un poco de trabajo por conseguir una casa por menos de 60.000 euros.