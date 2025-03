Se encuentra sobre un lago y tiene una terraza increíble: así es impresionante chalet que acaba de salir a la venta en Cádiz

Si siempre has soñado con vivir en la Sierra de Cádiz pero no quieres renunciar al encanto del agua, este chalé en Arcos de la Frontera es justo lo que necesitas. Situado en el Paraje Natural Cola del Embalse, te ofrece lo mejor de ambos mundos: la tranquilidad de la montaña con un «mar» particular a la puerta de casa.

Y sí, además de vistas espectaculares, aquí puedes navegar sin salir de casa, porque en el precio no solo va incluido un garaje y una piscina, sino también una lancha y cinco piraguas. ¿Quién da más?

La Casa del Embarcadero, características: Casa independiente

340 m² construidos

6 habitaciones

4 baños

Parcela de 1.000 m²

Terraza y balcón

Plaza de garaje incluida

Aire acondicionado

Piscina

Jardín

Trastero

Orientación sur

Construido en 1987

La llamada Casa del Embarcadero no es solo una casa, es una experiencia. Su parcela de 1.000 m² y sus 340 m² construidos han sido diseñados para disfrutar del entorno sin renunciar al confort.

La vivienda, anunciada en idealista.com, cuenta con seis habitaciones, un amplio salón-comedor con enormes ventanales y una cocina completamente equipada, con acceso directo al porche cubierto para disfrutar de cenas con vistas a la naturaleza.

Pero lo mejor de todo es que aquí no tendrás que preocuparte por el estrés del tráfico, porque en el embalse el único atasco posible es el de patos cruzando. Además, si te cansas de remar en tus piraguas, siempre puedes relajarte en la piscina o disfrutar del baño en suite con ducha de hidromasaje.

Imágenes de La Casa del Embarcadero en Arcos

Entre la Sierra y el mar

Arcos de la Frontera es una de las joyas de la Ruta de los Pueblos Blancos, con un casco histórico declarado Conjunto Histórico-Artístico y un ambiente que enamora. Además, si alguna vez decides que necesitas cambiar la tranquilidad del embalse por el mar de verdad, las playas de Cádiz están a solo 45 minutos.

Si tienes 1.950.000 euros y ganas de convertirte en el capitán de tu propio embarcadero, esta casa te está esperando. No es solo una vivienda, es un estilo de vida donde la naturaleza, el lujo y la aventura van de la mano.