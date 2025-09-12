Grazalema Motor, galardonado como Mejor Concesionario de Škoda de España

Škoda ha celebrado un año más su prestigioso evento internacional Best Dealer Event, donde reconoce la excelencia, el compromiso y el esfuerzo de sus concesionarios en todo el mundo. En esta edición, Grazalema Motor Škoda, concesionario oficial en la provincia de Cádiz, ha sido distinguido como Mejor Concesionario de Škoda en España, consolidándose como un referente nacional en atención al cliente, rendimiento comercial y calidad de servicio.

El evento tuvo lugar en la emblemática ciudad balneario de Karlovy Vary (Carlsbad), en la República Checa, un enclave lleno de historia y con una atmósfera única, elegido especialmente para conmemorar el 130º aniversario de Škoda. En total, el evento reunió a 125 concesionarios destacados de 37 mercados internacionales, a quienes Škoda premió por su dedicación y resultados excepcionales.

El reconocimiento a Grazalema Motor Škoda no solo pone en valor su labor en la provincia de Cádiz, reafirma su compromiso con la excelencia y el servicio al cliente. El galardón fue recogido por Javier García-Angulo, gerente de Grazalema Motor, y Francisco Fernández, director general de Grupo Solera.

Grazalema Motor es concesionario oficial Škoda en la provincia de Cádiz desde 2014 con instalaciones en Jerez de la Frontera, Cádiz, El Puerto de Santa María y Los Barrios en Campo de Gibraltar. En el año 2024 Grazalema Motor vendió un total de 858 vehículos nuevos.