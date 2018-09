El transporte se prepara para un otoño caliente si Hacienda endurece el régimen de módulos Montero debe decidir si reduce de 125.000 euros a 75.000 euros el límite de facturación de los autónomos Muchos profesionales, pendientes de una decisión que podría obligarles a echar el cierre

Susana Alcelay

Seguir MADRID Actualizado: 03/09/2018 02:58h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Se acaba el tiempo y el medio millón de autónomos que tributan por el régimen de módulos en el IRPF tienen el corazón en vilo, entre ellos los 80.000 transportistas autónomos que trabajan para profesionales, los más afectados. Y es que si antes de que acabe el año el Gobierno no prorroga el actual régimen de tributación por módulos, como hizo el anterior Ejecutivo, muchos de ellos van ver cómo incrementa sustancialmente su tributación, en el mejor de los casos, mientras otros se verán abocados a echar el cierre.

El transporte de mercancías estaría entre los más afectados por un endurecimiento fiscal, dado que emite facturas a empresas y mantiene gastos elevados vinculados a la actividad, especialmente el coste del combustible y del mantenimiento de los vehículos.

La tributación por módulos está en el punto de mira desde la reforma fiscal de 2015, cuando se estableció un sistema transitorio para reducir los límites de facturación y volumen de ingresos para los autónomos. El fuerte impacto en la actividad que tendría una vuelta de tuerca a este sistema hizo que el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro pospusiese hasta en dos ocasiones los cambios en el sistema, la última en diciembre de 2017 con efectos a este ejercicio.

Ahora, la intranquilidad vuelve al colectivo por no tener noticia alguna sobre cuáles son los planes del nuevo Gobierno sobre la tributación que afecta a transportistas, comercios y peluquerías, taxistas y multitud de profesiones que cada año actualiza Hacienda. Si el Gobierno no dice lo contrario en los coletazos de 2018, el límite para tributar por el régimen de estimación objetiva bajará el próximo ejercicio de los 250.000 euros actuales por volumen de ingresos a 150.000 y de los 125.000 euros vigentes en concepto de facturación a los 75.000 en el ejercicio del año inmediatamente anterior para el caso de los autónomos que emiten factura.

De producirse, a partir del 1 de enero de 2019 muchos autónomos podrían pasar de tributar por el régimen de estimación objetiva a hacerlo por el de estimación directa. Una situación que asfixiaría a muchos profesionales, según explica a ABC Víctor González, presidente de Fetransa, la mayor federación de transportistas autónomos. «Bajar a 75.000 euros el límite para la facturación a otras empresas expulsaría a muchos autónomos de este sistema», asegura.

Reuniones con el Gobierno

Esta federación se reunió el pasado mes de julio con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, a quien expusieron la preocupación del sector por un posible endurecimiento fiscal y reclamaron su apoyo frente al Ministerio de Hacienda para defender el mantenimiento de la tributación por módulos. De forma paralela el colectivo solicitó una entrevista con la secretaria de Estado de Hacienda, Inés María Bardón, sin todavía recibir respuesta.

González defiende el sistema de tributación por módulos por su simplicidad y niega las acusaciones de fraude que recaen sobre el sistema. Asegura que 125.000 euros es ya un tope muy ajustado para autónomos que solo tienen un vehículo y trabajan para profesionales y que dar el salto a tributar en estimación directa supondría ya de entrada duplicar los gastos de gestión, entre 1.500 y 2.000 euros.

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, defiende la necesidad de una nueva prórroga para los transportistas autónomos que les permita seguir tributando en el sistema de módulos si no superan 125.000 euros de facturación a empresas. Explica que un nuevo límite de 75.000 euros máximo, aumentaría desmesuradamente sus costes fiscales, y obligaría a muchos a pasar a estimación directacon el impacto económico que eso supondría.

«Sería muy injusto. Desde ATA siempre hemos defendido que hay que hacer excepciones en los límites de módulos, como en este caso, porque el 40% de la facturación corresponde al carburante. Si la facturación se reduce de 125.000 a 75.000 euros al año, los transportistas van a ver incrementadas sus obligaciones fiscales. La sangría de autónomos transportistas será evidente».

Una decisión injusta

El presidente de Fetransa afirma que «80.000 familias están en una situación delicada, con la incertidumbre de no saber qué ocurrirá el 1 de enero de 2019». Y avanza a este periódico que si en septiembre no reciben contestación del Ejecutivo no se van quedar de brazos cruzados. Se mostró, sin embargo, esperanzado en que se produzca una nueva prórroga, teniendo en cuenta que el PSOE defendió de forma enérgica las prórrogas cuando estaba en la oposición.

En España hay unos 3 millones de autónomos de los que 1.834.869 tributan en IRPF y el resto, en Sociedades. Otros 396.528 lo hacen en módulos al estar en estimación objetiva. De ellos unos 80.000 son autónomos que siempre trabajan para personas físicas. En los últimos ocho años los autónomos en módulos se han reducido en 250.000, casi un 40%, por impacto de las últimas reformas, que han reducido el número de actividades que se pueden acoger a este sistema fiscal y por la rebaja en los límites de facturación. Sin embargo, una jornada de protestas del colectivo tendría gran impacto sobre todo en el transporte dado que el colectivo trabaja en todos los sectores económicos, también en los puertos.

El régimen de módulos, mucho más sencillo que el resto, está señalado por Hacienda como fuente de fraude desde antes de la última gran reforma fiscal de 2015, que estableció la reducción paulatina de los límites de facturación y volumen de ingresos para tributar por módulos. Hay que recordar que en este sistema el pago a Hacienda no depende de los ingresos y gastos reales sino que el rendimiento se calcula atendiendo a los índicadores de módulos fijados por Hacienda con los elementos del negocio (actividad económica, superficie del loca, plantilla, gastos de consumo…). De esta manera el contribuyente autónomo paga una cantidad fija cada tres meses.

Lorenzo Amor y Víctor González recuerdan el peso que tienen los autónomos en la economía y el empleo que generan. El empleo se mantiene firme en nuestro país con crecimientos cercanos al 3%, idéntico porcentaje al que lo hace la economía española. Y en esta mejoría del mercado de trabajo han tenido mucho que ver los autónomos. Como ya informó ABC, durante el primer semestre han generado una media de 719 empleos netos cada día. Han sido 55.543 nuevos empleos asalariados y 73.891 personas se han sumado al régimen de autónomos de la Seguridad Social, lo que supone 129.434 empleos netos en seis meses frente a los 103.504 del mismo semestre del año pasado, según un informe de ATA en el que no se tiene en cuenta la ocupación generada por los autónomos societarios.