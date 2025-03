El techo de cristal también se hace sólido en la financiación de startups

Los fundadores y directivos de startups son mayoritariamente hombres, una brecha de género también presente en los comités de inversión de los fondos de capital riesgo , es decir, dónde se decide en qué empresa se invertirá y en cuál no. Esa falta de diversidad en los puestos de toma de decisión genera un sesgo que limita el acceso a financiamiento a proyectos liderados por mujeres, según María Gómez del Pozuelo , CEO de Womenalia.

«Los dos sexos hablamos y nos expresamos de manera diferente. Para una mujer, es más fácil venderle una idea a otra mujer. En ese sentido, resulta un reto enfrentarse a un comité de inversión donde todos sus miembros son hombres », dice Gómez del Pozuelo, de Womenalia, una red que impulsa el emprendimiento femenino . En esa línea, un estudio elaborado por la organización Diversity VC demuestra que en España el 27% del equipo que conforma un fondo de capital riesgo son mujeres , pero sólo el 12% son socias, es decir, ocupan los cargos de decisión.

Diversidad y realismo

«Hay mujeres en los equipos de los fondos, pero los socios fundadores suelen ser hombres », dice Mercè Tell , miembro de Diversity VC y managing partner de Nekko Capital. Para demostrar si hay un sesgo de género o no en la forma de invertir entre sexos en España, Diversity VC está preparando un nuevo informe que comparará carteras similares, unas gestionadas por fondos liderados por mujeres y otras por hombres . «Estamos recabando datos para ver si hay diferencias y sacar conclusiones», dice Tell. El objetivo es que el documento se publique en diciembre.

En su opinión, las mujeres tienden a marcarse objetivos más alcanzables y menos ambiciosos que los hombres, lo que se traduce en una gestión del riesgo más precavida que puede resultar un ingrediente atractivo para las startups y los comités de inversión . «Contar con un equipo diverso ayuda a tener una mente más abierta a ideas diferentes y minimizar sesgos», dice Tell, miembro de Diversity VC, organización que tiene como objetivo fomentar la diversidad y la inclusión dentro del sector del ‘venture capital’ (capital riesgo).

Varios estudios afirman que la diversidad incide en una mayor rentabilidad y productividad de las empresas. Sin embargo, sólo el 18% de las startups españolas están dirigidas por mujeres , de acuerdo con el informe ‘Mapa del Emprendimiento 2020’ elaborado por South Summit e IE University. Algunos factores que limitan el emprendimiento femenino son las tareas del hogar, que siguen recayendo mayoritariamente en mujeres, y una tolerancia al riesgo menor que la de los hombres, según explica Gómez del Pozuelo.

La falta de acceso a financiación es un factor clave que también dificulta el emprendimiento femenino. Como hemos visto anteriormente, la mayoría de los socios de los fondos de capital riesgo están formados por hombres, pero también las mujeres emprendedoras tienen menos probabilidades de que las instituciones financieras les concedan un crédito , según el estudio del Banco de España de febrero 2020 titulado ‘La brecha de género en el acceso al crédito bancario’.

Mientras tanto, los emprendedores hombres tienen un 60% más de probabilidades de recibir financiación de un fondo que una mujer , según un estudio de Harvard Business School publicado en 2014 que afirmaba que los inversores tienden a preferir las propuestas de startup realizadas por hombres físicamente atractivos.

«Venderse mejor»

«Las mujeres tenemos que aprender a vendernos mejor frente a los comités de inversión. Nuestro objetivo es ayudar a mujeres emprendedoras a que crean en lo que hacen porque si no corren el riesgo de perder una oportunidad increíble», dice Gómez del Pozuelo, de Womenalia. En ese sentido, esta experta estima que la probabilidad de éxito de las startups lideradas por mujeres es superior a las de los hombres , en parte porque son más cautas y se arriesgan menos.

Aunque todavía queda camino por recorrer para cerrar la brecha de género en el emprendimiento, los datos muestran una tendencia positiva en los últimos años . Así, el último informe del Global Entrepreneurship Monitor (GEM) evidencia un gran avance en las cifras de participación de mujeres en la actividad emprendedora. Ahora es el turno de la industria financiera para reducir las diferencias que limitan el acceso a capital . «Tenemos que impulsar ámbitos diversos para que en la industria de capital riesgo nos parezcamos más a la sociedad», dice Tell, de Diversity VC.