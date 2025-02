Susana Alcelay: El alza de costes a las empresas no crea empleo

Todos los economistas coinciden en que elevar los costes a las empresas no es una buena solución, aseguran que son un freno a la generación del empleo. Y es precisamente lo que ocurrió en 2019. Ese año la economía generó 402.300 puestos de trabajo , un dato que visto de forma aislada es bueno, muy bueno, pero que si se compara con otros ejercicios, que es lo que siempre se hace en economía, las cuentas no salen nada bien. Resultado de la comparación: 163.900 empleos menos que en 2018. ¿Y esto qué quiere decir? Que las cosas no pintan bien, teniendo en cuenta que la economía ha estado creando más de 500.000 empleos entre 2015 y 2018.

Las cifras de la EPA llegan en un momento de fuerte desaceleración y corresponden a un ejercicio en el que el salario mínimo aumentó un 22,3% , hasta los 900 euros,en el que también subieron las cotizaciones que pagan los empresarios -un 7% las bases máximas y un 22,3% las mínimas- y en el que los salarios en convenio han crecido algo más de un 2%- A todo ello hay que unir la incertidumbre por un Gobierno que pretende subir los impuestos y que generará nuevos costes para los empleadores, un camino poco acertado, sin contar que amenaza con derogar la reforma laboral y acabar, de esta forma, con la flexibilidad que introdujo la norma de 2012 y que permitió generar ocupación con crecimientos del 1%. De entrada este año el salario mínimo ya ha subido hasta los 950 euros. un 5,5% el mismo porcentaje en el que se incrementarán las bases mínimas, y a buen seguro que el Ejecutuvo volverá a incrementar las cuotas que pagan las empresas por los sueldos más elevados. Jugar con fuego es peligroso cuando la economía ya trabaja ralentizada y cuando el mercado laboral lleva meses lanzando señales de alarma.

El lado positivo de la EPA se encuentra en la evolución que tuvo la ocupación en el cuarto trimestre del año. La campaña navideña y las contrataciones asociadas permitieron generar 92.600 puestos , los mejores datos desde los últimos cuatro meses de 2006, en plena burbuja innobiliaria. Este último impulso de la ocupación en el año permitió recuperar tasas de crecimiento del empleo del 2%, lo que podría despejar ciertas dudas respecto a la evolución en 2020. Veremos.