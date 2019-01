Los siete desastres económicos que podría traer 2019

En esta línea, este experto, ha descartado que la sangre llegue al río porque, como esta demostrando el Bréxit, «ambas partes saldrían perdiendo , aunque mucho más Italia cuya situación económica no es muy favorable». Por ejemplo, la deuda pública rondaba el 133,10% del PIB en el segundo trimestre del año pasado por casi un 100% en el caso español y una prima de riesgo, que ha coqueteado con los 300 puntos básicos . Un dato más: Para Italia si los intereses volvieran a escalar a niveles de la última crisis Italia tendría que abonar a sus prestamistas la friolera de 65.000 millones de euros. El problema es que la cuarta economía de la UE, quizás sea demasiado grande para un hipotético rescate.

Guerra comercial Estados Unidos/China

REUTERS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a decir en marzo del año pasado que «las guerras comerciales son buenas y fáciles de ganar». Lo hizo antes imponer aranceles a cientos de productos chinos por varios miles de millones de dólares.

Para los analistas de XTB, si la «tregua» pactada durante la cumbre del G20 en Buenos Aires entre el mandatario estadounidense y su homólogo chino no diera resultado práctico el impacto se podría ver de inmediato en las bolsas de todo el mundo, y en la propia economía estadounidense, con la subida de precios o la reducción de la demanda. Incluso podría hacer que la Reserva Federal se plantease no subir más los tipos de interés. En esta línea, podría poner fin a 116 meses en que los mercados estadounidenses no han conocido caídas del 20%. Esto daría lugar a fuertes correcciones, que terminarían arrastrando al resto de mercados. Un contexto de pesadilla.