«Si no tuviera a mi padre, no comeríamos»

«Solo tengo 500 euros de pensión»

El bar de Mercedes Varela abría todos los días de la semana en Friol (Lugo) , un concejo de 3.871 habitantes en el centro de esta provincia gallega, recibiendo público de nueve de la mañana a nueve de la noche. Con una zona de bar y un comedor para 15 personas permitía conectarse a internet de forma gratuita. Ahora, como consecuencia del estado de alarma, tuvo que echar el cierre y se quedó sin su medio de vida. Como único ingreso una pensión de viudedad de 500 euros mensuales: «Las ayudas aprobadas en el real decreto no son compatibles con ninguna pensión de la Seguridad Social» , denuncia su hija Tamara quien lo consultó con una asociación de autónomos y recuerda que la prestación de su madre sí es compatible con el paro, por ejemplo.

No es el único quebradero de cabeza: a los gastos propios de su vivienda se le suman los de su local ( alquiler, luz, internet, etc...) y la cuota de autónomos. En este sentido, su hija lamenta la situación de su madre frente a la suya como asalariada; a Tamara le han aplicado un ERTE y cobrará su prestación por desempleo. Mercedes tendrá que apañárselas, de momento, con su pensión de viudedad. Afortunadamanente, su hija asegura que «estamos al día de todos los pagos de la Renta y la Seguridad Social, aunque si no lo pagas ahora, se tendría que hacer después», comenta sobre la situación de su madre.

En este sentido, Mercedes todavía no ha hablado con la propietaria del local de su bar, pero tendrá que abonar la cuota de autónomos de este mes sí o sí. «Quiero pensar que en el Gobierno no se pararon demasiado en hacer el decreto. Se que se lo han comunicado las asociaciones de autónomos y no han respondido aún, aunque no tengo mucha esperanza : la mayoría de autónomos no están cobrando pensiones, pero otros sí, y hay familias enteras que dependen de esto», concluye la hija de Mercedes.