La Seguridad Social no ha atendido casi 600.000 llamadas de ciudadanos durante la crisis CC.OO. denuncia que las líneas 900 y los sistemas de gestión de cita previa no se han visto reforzadas y se está produciendo un «cuello de botella»

CC.OO. ha denunciado en el consejo general del Instituto Nacional de la Seguridad Social que la línea 900 de este organismo ha tenido casi 600.000 llamadas no atendidas de los ciudadanos durante la pandemia.

La consecuencia, según este sindicato, no es solo el retraso en la gestión de las prestaciones, cuyos plazos se han más que duplicado en no pocas comunidades, sino la dificultad que los ciudadanos tienen para contactar con el servicio público de Seguridad Social, lo que está provocando la imagen de colas a las puertas de las oficinas que no pueden ser atendidos sin cita previa, y a quienes se remite sistemáticamente a una línea 900 saturada y un canal online que muchas personas tienen dificultad para utilizar.

Por ello, CC.OO. ha reclamado al secretario de Estado de la Seguridad Social, Israel Arroyo, a que adopte las medidas oportunas que permitan resolver esta situación de manera inmediata, además de exigirle el reforzamiento de las plantillas.

Carteles en la puerta de una oficina de la Seguridad Social en Madrid GUILLERMO NAVARRO

El sindicato explica que el proceso de desescalada ha traído como efecto lógico que todas las solicitudes que los ciudadanos han ido posponiendo durante la pandemia se concentren ahora en su presentación, a lo que se suma la solicitud del nuevo Ingreso Mínimo Vital. Sin embargo, las líneas 900 y los sistemas de gestión de cita previa que sirven de «puerta de entrada» a la Seguridad Social para la mayoría de población «no se han visto reforzadas, con lo que se está produciendo una especie de “cuello de botella” que tiene como consecuencia retrasos generalizados en la atención, y en algunas provincias no se puede obtener de cita previa para la atención presencial en las oficinas, con el grave problema de desatención a los ciudadanos que ello supone».

No obstante, CC.OO. reconoce y valora positivamente el esfuerzo realizado por la Seguridad Social para el refuerzo del dispositivo de gestión online a través de la página web que ha posibilitado, por ejemplo, que el porcentaje de solicitudes telemáticas de pensiones de jubilación se haya casi cuadruplicado durante el confinamiento, y que sitúa este canal de acceso tan solo en el 17% del total de solicitudes registradas en lo que va de año.

Sin embargo, el sindicato recuerda que el canal de gestión online no puede absorber por sí mismo el grueso de la gestión que requiere la Seguridad Social en su relación con los ciudadanos, ya que son muchas las personas que tienen dificultad para acceder a esta vía de comunicación por tener competencias digitales limitadas, la complejidad de los trámites, etc... Por ello, CC.OO. señala que «es imprescindible una vía que garantice la atención presencial a todas aquellas personas que lo requieran».