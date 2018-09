Los responsables sin castigo del derrumbe de Lehman Brothers Autoridades como el secretario del Tesoro de EE.UU. de entonces se libraron de responder por dejar caer a la entidad

Javier Ansorena

El 15 de septiembre de 2008 las autoridades estadounidense dejaron caer a Lehman Brothers. Fue la mayor quiebra de la historia con más de 600.000 millones de dólares en activos. La Reserva Federal y el secretario del Tesoro de Estados Unidos optaron por no rescatar la entidad. Incluso después de las negociaciones que mantuvieron con ciertos bancos para salvarlo días antes.

Pese a todo, los responsables de aquella bancarrota no respondieron por aquello. Apenas se han recuperado 22.000 millones y, en el mejor de los casos, esperan alcanzar los 65.000 millones. En otras palabras, uno de cada diez dólares. «¿Era peor no dejarle caer»?», se preguntan los expertos. La realidad es que las autoridades no asumieron responsabilidades.

Henry Paulson, secretario del Tesoro de EE.UU. - ABC

Henry Paulson: secretario del Tesoro de EE.UU.

Secretario del Tesoro con George W. Bush, Paulson debía conocer bien la banca y el peligro de la burbuja inmobiliaria, ya que había sido consejero delegado de Goldman Sachs. Su decisión de dejar caer a Lehman Brothers -al contrario que lo que hizo con Bear Stearns y las hipotecarias Fannie Mae y Freddie Mac- todavía se cuestiona a día de hoy.

Tim Geithner: secretario del Tesoro de EE.UU.

Fue secretario del Tesoro desde 2009 con Barack Obama, pero Geithner, pero antes había sido el presidente de la Reserva Federal de Nueva York. Él se encargó de implementar y expandir el programa de estímulo monetarios que rescató al sistema económico, pero le criticaron desde arriba y abajo: por excederse en el estímulo y por quedarse corto.

Dick S. Fuld: ceo de lehman brothers

Pasó a la historia como el gran villano de la quiebra de Lehman Brothers, del que fue su máximo ejecutivo desde 1994 hasta la bancarrota en 2008. Pilotó el banco hacia una política de alto riesgo y alto beneficio y en el camino se llevó 500 millones de dólares de sueldo. Lehman Brothers acabó ahogado por su propia ambición con la crisis de las hipotecas tóxicas.

Ben Bernanke, expresidente de la Reserva Federal - AFP

Ben Bernanke: presidente de la Reserva Federal

Bernanke estuvo en primera línea para tapar las heridas de la economía. Impuso una política monetaria acomodaticia al extremo, con tipos del 0%, y estableció un programa de inyección de fondos para comprar activos del sistema financiero. Se le criticó por no anticipar los riesgos que corría el sistema y haber rescatado después a sus causantes.

Jean-Claude Trichet: presidente del BCE

Jean-Claude Trichet, al frente en 2008 del Banco Central Europeo, no protegió a la UE de lo que vendría después. Reaccionó con inyecciones de liquidez sin brindar grandes estímulos monetarios a la Eurozona. Además, con los primeros «brotes verdes», se aventuró a subir los tipos de interés. Su sucesor Mario Draghi desmanteló su legado para salvar a Europa.