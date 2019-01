La propuesta del Gobierno para el nuevo etiquetado de la miel «no obliga a indicar el porcentaje» Los agricultores denuncian que se «podrá utilizar la denominación 'Origen: China, España' aunque contenga menos de un 1% de producto español»

Cooperativas Agro-alimentarias de España considera "insuficiente" la propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) para mejorar la información sobre el origen de la miel en su etiquetado, ya que "no obliga a indicar el porcentaje" del producto que procede de cada país. Con la actual propuesta ministerial, una miel "podrá utilizar la denominación 'Origen: China, España' aunque contenga menos de un 1% de producto español, lo que supone un grave perjuicio para la imagen de la miel nacional", han puesto como ejemplo desde la organización en un comunicado.

Cooperativas defiende que el futuro real decreto sobre calidad de la miel, que modificará la normativa actual (RD 1049/2003) y cuyo borrador está sometido a participación pública hasta el próximo 17 de enero, debe indicar el porcentaje de miel de cada origen por orden "de mayor a menor" cantidad.

A su juicio, "de no ser así, no se alcanzaría el objetivo de que no se utilicen pequeñas cantidades de una miel española o europea para dar un marchamo de calidad a un producto que no tiene globalmente esas cualidades y se continuaría dando una información errónea al consumidor y perjudicando a nuestro sector apícola.

Para Cooperativas, "la miel española es producida bajo los mayores estándares de calidad del modelo europeo" y es necesario poner en marcha un etiquetado de la miel verdaderamente claro, útil y que ponga en valor el papel de nuestra apicultura".

Han recordado que España es el principal productor de miel de la Unión Europea, una actividad que contribuye a la conservación del medio ambiente gracias a sus efectos beneficiosos.

El borrador del real decreto propuesto por Agricultura modifica un apartado de un artículo para incluir que "deberán mencionarse en la etiqueta el país o los países de origen en que la miel haya sido recolectada, en orden decreciente de peso de cada una de las fracciones que la componen.

También recoge una disposición transitoria única por la que se podrán seguir comercializándose hasta que se agoten sus existencias la miel etiquetada con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva normativa sobre calidad de la miel.