Periodismo, emprendimiento y feminismo: así ha sido Media Startups Alcobendas 2018 La tercera edición del evento se ha centrado en el papel de la mujer en el mundo empresarial

ABC

Madrid Actualizado: 29/06/2018 22:14h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas La tercera edición de Media Startups tendrá como protagonista a la mujer

Cámaras, micrófonos y decenas de periodistas inundaron este jueves el Centro de Arte de Alcobendas, donde se celebró la tercera edición de Media Startups Alcobendas, un encuentro entre profesionales de los medios de comunicación y emprendedores que, en esta ocasión, estuvo centrado en el papel de la mujer en el mundo empresarial.

Mostrando coherencia con la temática, la primera mesa redonda –que arrancó a las 11.30 horas, tras el acto de inauguración– se llamaba «Emprendedoras y periodistas: la fuerza de la mujer en los medios». En ella, ocho empresarias –conducidas por la periodista y politóloga Ana Belén Roy– contaron su experiencia, hablaron de lo que se había mejorado y lo que aún quedaba por mejorar a la hora de conjugar el binomio mujeres y empresas. Juntas, concluyeron que «el objetivo es la normalización y que dejen de existir este tipo de mesas redondas». Una hora más tarde, tres periodistas y tres emprendedores –con el fundador del evento, Chema Nieto, como moderador– discutieron sobre cómo comunicar una ronda de inversión en los medios de comunicación.

Cuando llegó la hora del almuerzo, los asistentes (más de 500 emprendedores y 60 periodistas) aprovecharon para hacer contactos, demostrando que periodistas y emprendedores se necesitan mutuamente: los primeros anhelan alcanzar y contar historias; los segundos quieren hacerse ver, dar a conocer su trabajo. Mientras, el personal de organización continuaba trabajando a un ritmo frenético para preparar el segundo bloque de actos; no había ni tregua ni tiempo para el descanso. Tampoco para quienes acudían a los talleres, que se impartían al mismo tiempo que se orquestaban las charlas: de networking, digitalización, voz, radio, organización de eventos; también de cómo conecta con los medios o entender una startup.

Presentada por el periodista Luis Miguel Belda, llegó la primera mesa redonda de la tarde: «Los emprendedores son noticia en los medios». Dueños de startups reclamaron más atención por parte de los medios, a su esfuerzo y trabajo, a sus productos y servicios; periodistas se quejaron de la saturación de información a la que muchas veces los someten las empresas y la torpeza que a veces estas muestran a la hora de comunicar y de captar su atención. Después, bajo la batuta de la presentadora Marta Jaumandreu, se habló de cómo la televisión trata el emprendimiento. Y, para terminar, se celebró «la mesa redonda más grande, no solo de Media Startups Alcobendas, sino de todas las mesas redondas del mundo», como rezaba la organización en su cuenta de Twitter. Se trataba de un cara a cara entre once periodistas y once emprendedores,«la base del evento».

La despedida se hizo en una terraza del edificio, mientras se ponía el sol. Nieto estuvo acompañado concejal de Economía de Alcobendas, Agustín Martín, la fundadora de «We Are Knitters», Pepita Marín, el fundador de MKD Automotive y Reparatucoche.com, José Piñera, y el rapero Arkano, que hizo una improvisación en el que interactuó con el público.