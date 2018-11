Merkel anuncia un acuerdo con Macron para la «Tasa Gooogle» La clave de este acuerdo entre Berlín y París ha sido que el ministro de Finanzas alemán ha dado finalmente su apoyo al plan francés de un impuesto vinculante

Rosalía Sánchez

Seguir Corresponsal en Berlin Actualizado: 14/11/2018 11:27h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Este martes, en Estrasburgo, mantuvieron los gobiernos de Alemania y Francia los últimos y decisivos contactos. La canciller Merkel ha anunciado esta mañana, en una entrevista concedida al portal digital de noticias t-online, que se han logrado avances sustanciales y que el impuesto digital europeo estará listo antes de terminar el año. «Queremos que las empresas digitales paguen impuestos como el resto», ha dicho, «la pregunta no es si habrá impuesto o no, sino la forma concreta que tome ese impuesto y antes de diciembre nuestros gobiernos presentarán la propuesta conjunta». Una vez que Francia y Alemania están de acuerdo, será mucho más fácil que el resto de países de la UE sumen apoyos, por lo que la canciller alemana ha considerado «muy posible» que el nuevo impuesto entre en vigor en 2019.

La clave de este acuerdo entre Berlín y París ha sido que el ministro de Finanzas alemán ha dado finalmente su apoyo al plan francés de un impuesto vinculante. «Si las negociaciones continuasen de la forma en que han estado yendo hasta ahora, seguiríamos en conversaciones todavía dentro de cien años. Por eso voy a apoyar el modelo francés y quiero ofrecer lo recaudado a la UE», ha reconocido Olaf Scholz en declaraciones a Der Spiegel. Las reticencias alemanas, propias de una economía exportadora, estaban relacionadas con los cambios que este nuevo concepto fiscal pueda acarrear sobre el concepto de Derecho Internacional de «sede» de la empresa, por lo que Berlín prefería un impuesto mínimo, a imagen del que cobra EE.UU., que permita recaudar a empresas con actividad económica en un país en el que no tienen su sede ni ninguna filial registrada.

Hasta ahora, el proyecto para gravar los ingresos en Europa de las grandes empresas de internet, como Google, Amazon o y Facebook, no lograba reunir el suficiente consenso. Alemania había solicitado una revisión del borrador para excluir del plan tributario actividades vinculadas a los fabricantes de automóviles el gobierno alemán no ha dado detalles sobre si finalmente quedan excluidos o no. Una vez se traslade la propuesta franco-alemana al resto de los 28, en la reunión de ministros de Finanzas que tendrá lugar en diciembre, deberán tomar posición el resto de países miembros. Por ahora varios se oponen, entre ellos países pequeños y con impuestos más bajos como Irlanda, que se ha beneficiado al permitir que las multinacionales registren allí las ganancias de las ventas digitales. Pero esos flecos parecen fáciles de resolver una vez que los dos grandes están de acuerdo, sobre todo en un momento, en pleno Brexit, en que la UE tiene la necesidad de mostrar al mundo su operatividad y capacidad de toma rápida de decisiones.

Según la propuesta de la Comisión Europea, dado a conocer en marzo, los estados de la UE cobrarán un impuesto del 3% sobre los ingresos digitales de las grandes firmas en cada uno de los territorios y supone un importante paso en la remodelación de la arquitectura financiera de la Unión, dentro de la que también se ha hablado, hasta ahora sin resultados, del relanzamiento del impuesto bursátil o impuesto de las transacciones financieras y de la creación de un impuesto contra el desempleo en Europa.

Unión Monetaria

Junto con el Ministro francés de Economía y Finanzas, Bruno La Maire, Olaf Scholz ha asegurado además estar logrando avances «para hacer la Unión Monetaria mas resistente» y con ese fin llevan a cabo negociaciones para profundizar la Unión Bancaria y para transformar al Mecanismo de Estabilización Europea, otro capítulo de la arquitectura financiera europea al que el gobierno Merkel desea poner fin cuanto antes.

El Mecanismo de Estabilización Europea fue creado a causa de la crisis económica y financiera. Es una institución con sede en Luxemburgo, producto de un acuerdo del derecho europeo, para a la que Alemania y Francia desean propiciar una evolución. El Mecanismo es parte del Fondo de Rescate del Euro, la instancia que posibilita el otorgamiento de liquidez a los países europeos que no se puedan financiar en los mercados internacionales de capitales en caso de crisis. La propuesta que manejan los Ministros de Finanzas alemán y francés es convertirlo en el futuro Fondo Monetario Europeo, para actuar con o sin el apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Ambos gobiernos estudian también la posibilidad de creación de un Presupuesto Común Europeo que amplíe el margen de maniobra financiera de los países miembros y que posibilite aplicar medidas de estabilización en caso de altibajos económicos y financieros coyunturales. En ese contexto se sitúa la propuesta del ministro alemán de establecer un Seguro Europeo para el Desempleo. Los resultados de esas negociaciones, a las que han sumado a los otros países e instituciones financieras multilaterales, se abordarán en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, que se celebrará a mediados de diciembre.