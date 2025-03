Mercadona y Carrefour ya quitan clientes a las cadenas de comida rápida con sus platos listos para consumir

El consumo de comida y bebida fuera del hogar ya no se limita a restaurantes y bares, los supermercados se apuntan a esta tendencia con espacios donde se sirven platos listos para consumir. Esta tendencia ha irrumpido con fuerza en las principales cadenas de distribución y ha alcanzado un crecimiento del 10% en la partida de consumo fuera de casa en el tercer trimestre y el el 3% de la facturación total de estos establecimientos, según los últimos de Kantar.

De la nota enviada por Kantar se extrae que Mercadona ha sido la última cadena en sumarse a este negocio y que ya lidera el crecimiento en el volumen de «Listo para Comer» con un porcentaje del 67%. Así, los supermercados dirigidos por Juan Reig se suman a la transformación que han llevado a cabo otros como Alcampo, Carrefour, Dia y Bon Preu para incluir opciones de comida ya cocinada tanto para llevar como para comer dentro del propio establecimiento. «En un entorno en el que la demanda de alimentos y bebidas no crece, la única forma que tiene el canal de seguir creciendo en volumen es conseguir ocasiones de consumo tradicionalmente gestionadas por otros», indica la directora de Fuera del Hogar de Kantar, Cristina Puchol.

Entre las conclusiones ofrecidas por la consultora el almuerzo es la comida donde más se busca este tipo de oferta y los platos de carne y pizzas, los menús preferidos por los clientes. Además, el aumento de cuota en el canal de distribución del consumo de comida ya preparada ha afectado directamente al sector de la restauración. «Casi cuatro de cada diez ocasiones que gana el ‘Listo para comer’ del supermercado las conquista a bares y restaurantes, principalmente de restauración organizada como Burger King, Telepizza, McDonald’s o Ribs , y menos a los restaurantes más tradicionales», reza la nota de Kantar.

No obstante, desde la consultora interpretan que l os cambios en los hábitos de los consumidores españoles también son una fuente de oportunidades para los restaurantes , que han ganado un nicho de negocio en las comidas y cenas que envían a casa. Así, gracias al bum de la comida a domicilio a través de Just Eat, Glovo o Deliveroo, los restaurantes se han posicionado como una alternativa cocinar en casa y no como sustituto del restaurante. Esta tendencia del «delivery» o reparto a domicilio ya alcanza los casi tres millones de clientes en lo que va de año. «Las fronteras se difuminan aún más y se afianzan nuevos modelos de negocio. Los próximos meses serán interesantes para el sector de los alimentos y las bebidas, y aquellos que mejor entiendan qué busca el consumidor en cada ocasión tendrán mayores probabilidades de ganar», sentencia Cristina Puchol.

«Mercaurantes», el súper del futuro

Un estudio de Aecoc Shoppervier, en el que se ha bautizado como «mercaurantes» a estos espacios habilitados dentro del súper, confirma este fenómeno: el 47% de los consumidores ha utilizado los «mercaurantes» de forma ocasional y el 80% prevé mantener o aumentar sus visitas en el futuro. Según Aecoc, la razón de su éxito se basa en la conveniencia y en la adecuación al tipo de vida de los españoles. El 56% de los encuestados declara consumir productos listos para comer, mientras que el 59% califica su día a día como «muy ajetreado» y agradece cualquier servicio que reduzca el tiempo destinado al consumo, indican desde Aecos.

«Con los mercaurantes, supermercados, restaurantes y tiendas de conveniencia se han convertido en nuevos competidores por la cuota de estómago de los consumidores, y la inmediatez y los productos frescos parecen ser los factores que determinarán su éxito» apuntó el gerente Retail Knowledge de Aecos, Pablo de la Rica, en la jornada «Mercaurantes: cómo ganar la partida del foodservice», celebrada a finales de noviembre.

Tanto el reparto a domicilio de los restaurantes como los «mercaurantes» son dos fenómenos que responden a la demanda de servicios y productos de conveniencia por parte de los consumidores. «Ya no nos planteamos ponernos a cocinar después del trabajo, sino que valoramos tener la mesa puesta y disfrutar del poco tiempo de ocio del que gozamos en otras tareas», consideró De la Rica, que recordó que seis de cada diez españoles han comprado platos listos para consumir en el último año, muchos de ellos de supermercados e hipermercados.

Por otra parte, la creciente oferta saludable ha disociado la comida preparada y lista para llevar de la falta de calidad con la que se percibía hace algunos años.