MásMóvil dice adiós a las pérdidas y gana 56,7 millones de euros en los nueve primeros meses del año El operador de telecomunicaciones declara unos ingresos entre enero y septiembre de 1.038,3 millones, un 9% más que en el mismo periodo de 2017

MásMóvil ha ganado 56,7 millones de euros en los primeros nueve meses del año, frente a las pérdidas de 148,1 millones de hace un año, según ha informado la compañía en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). MásMóvil también ha elevado sus objetivos para el cierre del ejercicio.

En esta línea, el operador de telecomunicaciones ha reportado unos ingresos entre enero y septiembre de 1.038,3 millones, un 9% más que en el mismo periodo de 2017, y un resultado bruto de explotación (ebitda) de 228,5 millones, un 58% superior.

La compañía ha presentado un resultado neto ajustado de 106,2 millones, un 135% superior al de hace un año, que no tiene en cuenta el impacto de los intereses de deuda con Providence y ACS, impactos fiscales, ni otros costes no recurrentes o no relacionados con el negocio.