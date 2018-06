ENTREVISTA «Masmóvil no va a subir precios ni imponer servicios al cliente» Meinrad Spenger, fundador y consejero delegado de Masmóvil, desgrana en ABC las claves del éxito de su compañía de telecomunicaciones

Moncho Veloso

A golpe de talonario y fuerza comercial, Masmóvil no solo se ha consolidado como el cuarto operador del país en apenas diez años, sino que está echando un auténtico pulso a las tres grandes telecos, siendo la compañía de telecomunicaciones que más está creciendo en el último año en clientes.

Están cerca de llegar al objetivo que se habían fijado para 2018 de 800.000 altas netas. ¿Van a revisarlo?

Es pronto, pero probablemente después de verano analizaremos si tiene sentido revisarlos. En todo caso, para nosotros los objetivos importantes no son tanto cuantitativos como cualitativos: estamos trabajando mucho en los productos «premium», lo que eleva el ingreso medio por cliente (ARPU), y en esto estamos muy contentos.

¿Esa apuesta por servicios «premium» implica subidas de precios?

Masmóvil no va a subir los precios a sus clientes. Son nuestros principios y vamos a mantenerlos. Lo que está claro es que si se ofrece un servicio mejor, quizá el precio puede ser diferente, pero siempre de forma voluntaria para el cliente. Este elige: si quiere un producto «premium» pagará algo más, y si no lo quiere no se le obliga a suscribirlo.

¿Pueden seguir creciendo sin una plataforma de televisión de pago?

Los consumidores van a necesitar cada vez menos a los operadores para consumir contenidos porque se van autoeducando en cómo consumirlos en las plataformas «over the top» (OTT). Por eso trabajamos con la ambición no de ser un operador audiovisual ni de producir series propias, ya que otros como Sky, HBO y Netflix lo hacen mejor, sino de asegurar a los clientes una alta usabilidad, que puedan seleccionar canales lineales normales y esas OTT y configurar su oferta; y asegurarles ciertas ventajas y beneficios.

Meinrad Spenger, fundador y CEO de Masmóvil, en su entrevista con ABC - BELÉN DÍAZ ALONSO

¿La convergencia de servicios sigue siendo la tendencia del mercado?

La tendencia de comprar paquetes con tres, cuatro o cinco servicios se va a mantener. Ahora bien, nosotros les obligamos al cliente a pagar servicios que no quieren, por eso tenemos una oferta con servicios básicos, desde solo móvil o móvil más internet. A partir de ahí añadimos opciones como contenidos, financiación de terminales y suministro de energía, pero siempre que sean contratables de forma voluntaria.

¿Acabarán fusionando sus cuatro marcas, Pepephone, Yoigo, Masmóvil y Llamaya, en una sola?

No. Son marcas muy diferenciales que nos permite dirigirnos al mercado de forma más eficiente y sin causar unos costes comerciales relevantes adicionales. Estamos muy contentos con nuestra estrategia y lo que vemos es que el resto de operadores nos imitan y están ampliando su portafolio de marcas.

¿Cuánto van a invertir este año en el despliegue de fibra y red móvil?

500 millones brutos. Tenemos el apoyo absoluto de los accionistas y acabamos de cerrar la segunda refinanciación de nuestra deuda en un año: los bancos nos prestan más dinero a menor coste y a más plazo, lo que nos proporciona más recursos para invertir.

¿Van a pujar en la subasta de frecuencias de 5G del próximo mes?

Ya tenemos frecuencias de 40Mhz en la banda de 3,4 a 3,5 Ghz para el 5G que usamos con clientes de empresa. Tenemos lo que necesitamos, pero prevemos participar en esa subasta porque Masmóvil es un proyecto a largo plazo y queremos tener espectro para crecer.

¿Y cuál es el objetivo en fibra?

Ahora cubrimos con nuestra red propia 4 millones de hogares y con el acuerdo con Orange 12 millones, lo que supone más de la mitad de España, y a eso hay que añadir el acceso mayorista a través de la red de Telefónica. A finales de este año el 85% de las altas de banda ancha fija van a ser de fibra.

Tras la compra de Yoigo, Pepephone y Llamaya, ¿se dan por satisfechos o estudian crecer con más compras?

Nuestra prioridad es el crecimiento orgánico: venimos de cuotas de mercado muy bajas, estamos siendo el operador que más crece en clientes y por tanto tenemos potencial de crecimiento por esa vía. Dicho eso, si vemos una oportunidad buena la haremos.

¿Saltará Masmóvil del mercado continuo al Ibex 35?

Hemos dado muchos pasos para ello, pero nuestro reto ahora es elevar el «free float». Nuestros accionistas de siempre no quieren vender: les llegan ofertas y las rechazan porque confían en el proyecto. Esta cuota reducida de «free float» es un reto en ese camino hacia el Ibex, pero estamos preparados en liquidez del valor, en buen gobierno corporativo, profesionalización... En todo caso, dar ese paso no nos vuelve locos.

¿Y cuándo repartirán dividendo?

A partir de los resultados de 2019 podemos estudiarlo.

¿Qué esperan del nuevo Gobierno?

Por un lado, y respecto al despliegue de fibra en el rural, se debe asegurar que la distribución de fondos públicos entre las telecos para ese despliegue sea justa y que operadores como Masmóvil puedan participar. Además, debe facilitar el acceso del cuarto operador a la asignación de las frecuencias de 700 Mhz, clave para mejorar nuestra cobertura propia interior, y el co-uso o mutualización de las frecuencias móviles, que se permita a varios operadores juntar paquetes de frecuencias y trabajar juntos en el despliegue del 4G o 5G, mejorando la calidad del servicio y haciendo más eficiente el despliegue.