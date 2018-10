En torno a un 40% del PIB Hacienda vigila 457.000 millones de euros de españoles en cuentas en el extranjero La Agencia Tributaria evitará el papeleo a los contribuyentes que reclamen el IRPF de la prestación por maternidad

Javier Tahiri

@javiertahiri Seguir ALICANTE Actualizado: 19/10/2018 13:07h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas La Agencia Tributaria habilitará un formulario para devolver el IRPF de las prestaciones por maternidad

La Agencia Tributaria ha recibido un caudal de información de cuentas de contribuyentes españoles en el extranjero por el intercambio automático de datos con otros estados que ahora escudriña en busca de fraude. El director del organismo, Jesús Gascón, ha anunciado hoy en una reunión con medios con motivo del Congreso de Inspectores de Hacienda en Alicante que el Fisco vigila 457.000 millones de euros de residentes y no residentes en saldo de cuentas bancarias en el extranjero, información recibida en 2016 y 2017 a raíz de la entrada en vigor del intercambio de datos firmado con más de cien jurisdicciones el año pasado. Se trata de un montante similar a un 40% del Producto Interior Bruto.

"Estamos depurando y cruzando estos datos", ha señalado en referencia a que se está comparando nombres e importes con las declaraciones de bienes en el exterior (modelo 720) y los datos de la amnistía fiscal. La cifra detectada es ingente: como comparación el modelo 720 registró 156.122 millones de euros, aunque el Fisco aún debe eliminar duplicidades de los datos recibidos, algunos de ellos de países opacos como Suiza, Andorra, Bermudas y demás.

A raíz de esta información, Hacienda ya ha realizado 102 inspecciones desde mayo así como decenas de visitas a domicilios y locales, requerimientos y actuaciones de verificación, detectando perfiles de riesgo. El intercambio automático de datos de cuentas financieras se anunció en 2013 por parte de la OCDE para 53 países y se extendió a más jurisidcciones hasta sumar más de cien.

Solo el anuncio de la medida provocó un efecto inducido entre 2013 y 2016 que hizo que los contribuyentes afectados elevaran lo declarado en el IRPF un 25,2% lo que redundó en un aumento de la cuota que pagaban del 14,3%. Un fenómeno que también se dio en el Impuesto de Patrimonio, con un 23,2% más de riqueza declarada entre estos contribuyentes y un 27,4% más de cuota que alegraron las arcas públicas.

¿Quiénes son estos contribuyentes? Como ha abundado Gascón, el Fisco trata de idenfiticar a residentes con rentas de origen extranjero no declaradas, no residentes teóricos que realmente viven en España y no declaran, así como no residentes que no han declarado bien.

El celo del Fisco también salpica a la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional (ONFI) que ha finalizado 200 inspecciones en 2017, a lo que se suman 138 expedientes con empresas que han consultado como afrontar la valoración de operaciones vinculadas (APA), los acuerdos entre empresas y el Fisco garantizan que declararán más de 1.400 millones de euros. De los 138 expedientes, se finalizaron 39: de ellos hubo acuerdo favorable en 25 casos, en 5 de desestimó la petición del contribuyente y en otros 9 la empresa desistió. Entre 2015 y 2017 las inspecciones de la ONFI han permitido incrementar lo declarado en más de 8.600 millones de euros.

Prestación por maternidad sin papeleos

Gascón también se ha pronunciado sobre la devolución del IRPF de la prestación por maternidad, a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo dictada hace un par de semanas. "Buscaremos un procedimiento lo más ágil posible, para que los contribuyentes no tengan que aportar justificantes y la información sea cruzada", ha desvelado el director de la Agencia Tributaria.

Si bien el procedimiento de devolución aún no está acabado, la intención del Fisco es que se cuelgue un formulario para que el abono sea automático con un NIF y el número de cuenta, de forma que solo incluya un solo trámite en el que el contribuyente reclame la devolución a Hacienda y esta se lo reembolse. Una parte de estas cantidades, ha apuntado Gascón, "se pueden arreglar en la declaración (de la Renta) del año que viene". "Las estimaciones que han salido de impacto están en línea con la realidad", ha aseverado. Se estima que en torno a un millón de contribuyentes pueden recibir 1.300 millones de euros.

Próxima lista de morosos, con cambios

En cuanto al anteproyecto de lucha contra el fraude que hoy aprueba el Gobierno, el director de la Agencia Tributaria valoró como "positivo" que el organismo recupere el control sobre las Sicav, frente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), como ocurría hasta 2005. Estas sociedades, que tributan a un 1%, son de inversión colectiva con al menos cien accionistas. Sin embargo, el uso de «testaferros de paja» en este tipo de firmas, el llamado «fraude mariachi» ha elevado las suspicacias sobre ellas.

Para el endurecimiento de la lista de morosos con el que el Gobierno prevé incorporar a los que tienen una deuda tributaria de 600.000 millones con el Fisco en lugar del millón que rige y abarcando también a los responsables solidarios de las empresas deudoras, Gascón ha señalado que pueden estar listas para la siguiente lista que se publicará en junio de 2019, aunque todo dependerá de la tramitación del modelo a lo que se suma que la Agencia deberá contactar a los nuevos afectados. "En principio, llegamos", ha apuntado.