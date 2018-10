Habitat invertirá 500 millones en la compra de suelo La inmobiliaria presenta un plan de inversiones para ser capaz de entregar 2.000 viviendas al año en 2021

ABC

Madrid Actualizado: 23/10/2018 20:36h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La entrada en el capital de Habitat Inmobiliaria de Bain Capital Credit le ha dado un impulso a la inmobiliaria. La compañía, que presentó en 2010 el segundo mayor concurso de acreedores de la historia de España, ha presentado este martes un plan de inversiones que contempla la compra de suelo edificable por 500 millones de euros.

Esta medida no requerirá de endeudamiento, según ha explicado este martes Juan María Nin, presidente no ejecutivo de la compañía. La inmobiliaria ha presentado su plan estratégico en su nueva sede en Madrid, en un evento en el que también han estado presente el presidente no ejecutivo, José Carlos Saz, y el director gerente y jefe de las operaciones para Europa de Bain Capital Credit, Brad Palmer

Más allá de la compra de suelo, Habitat tiene previsto cerrar este ejercicio con unas 270 viviendas entregadas, una facturación cercana a 100 millones de euros y un ebitda en positivo. Además, cuenta con 1.400 viviendas en fase de comercialización, que esperan que sean 2.000 antes de fin de año.

La intención es que, gracias al plan inversor de 500 millones de euros, la inmobiliaria disponga de suelo para unas 9.000 viviendas. Cifras con las que esperen entregar unas 2.000 anualmente a partir de 2021. Saz ha destacado que estos niveles son posibles gracias a la «nueva etapa» que se ha abierto en la empresa tras su venta a Bain.

«La inversión ha servido para comprar toda la deuda estructural de la compañía», ha señalado Palmer, quien ha añadido que el enfoque del fondo de capital riesgo es «comprar suelo, mantener un buen equipo profesional y dar el mejor producto a los clientes».

Sobre la posibilidad de una fusión de Habitat con otras inmobiliarias, el directivo ha reconocido que «el mercado español está fragmentado», por lo que no le sorprendería «un proceso de consolidación entre los principales agentes del sector».

Juan María Nin, por su parte, ha valorado el impacto que puede tener en el mercado la decisión del Supremo sobre las hipotecas. «Coyunturalmente sí puede tener cierto impacto, que retenga o no retenga una decisión de compra, pero es algo de tipo coyuntural, ya que luego el mercado se estabiliza y recupera lo que tenga que recuperar», señaló.

«Los ciudadanos, la sociedad y el mundo económico valoran siempre la estabilidad», añadió el directivo cuando se le preguntó por la decisión del tribunal de revisar su fallo sobre el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD).