El Gobierno estudia subir las bases máximas de cotización para ingresar otros mil millones La autoridad fiscal estima que el déficit público será del 2,8% este año, una décima más respecto a la cifra pactada entre el Ejecutivo y la Comisión Europea

G. GINÉS

El Gobierno estudia subir las bases máximas de cotización al menos un 10% para ingresar entre 1.000 y 1.100 millones adicionales y cuadrar así las cuentas de la Administración. Así lo ha anunciado el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), José Luis Escrivá, este jueves en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados.

Gracias a esta medida, que no está recogida en el borrador de plan presupuestario remitido por el Gobierno a la Comisión Europea, elevará tres décimas la previsión de ingresos, que según los cálculos de la Airef alcanzará un rango de entre 6.078 y 7.698 millones de euros para este ejercicio.

«Las cotizaciones pasarán de crecer un 5,5% este año a un 6,7%», ha explicado Escrivá, que también ha destacado que el Gobierno ha comunicado al organismo medidas posteriores al plan presupuestario.

Pese a este ingreso, la Airef estima que el déficit público se desviará al 2,8% del PIB en 2018, una décima más respecto al objetivo del 2,7% pactado entre el Gobierno y la Comisión Europea.

Según ha explicado Escrivá, esta décima adicional se producirá por medidas no recurrentes. Entre ellas, destacan los 800 millones de euros que, tal y como adelantó ABC, acarreará según el organismo el conflicto judicial que mantiene la Generalitat de Cataluña con Acciona por la liquidación de la adjudicación de Aguas del Llobregat.

A esta cuantía se suman otros 300 millones derivados de eliminar el copago farmacéutico, una medida que según el Ejecutivo no tendría ningún gasto. Además, la revalorización de las pensiones al IPC y subida de las mínimas y no contributivas al 3% tendrá un impacto en las cuentas de 843 millones según la autoridad fiscal, no de 736 millones como estima el Gobierno. Se trata de medidas que provocarán que la previsión de gasto se desvíe cuatro décimas.