Trabajadores de la AP-1 para pedir que se subroguen sus contratos al eliminarse el peaje de la autopista - EFE

Fomento asegura que no habrá gestión privada en las vías a las que se elimine el peaje «Por razones de justicia no se van a prorrogar estas concesiones y no van a ser gestionadas por ninguna empresa», ha indicado el secretario de Estado de Infraestructuras