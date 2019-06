FORO PATRIMONIA 2019 Eulália Planes (Fluidra): «Educamos a los miembros del family office para que sean buenos accionistas» La CEO de Dispur ha querido resaltar que el peso de la familia en la compañía se ha ido diluyendo, especialmente desde que dio su salto a bolsa

Eulàlia Planes, ceo de Dispur, el brazo inversor del family office de la familia Planes, una de las cuatro fundadoras de Fluidra, ha explicado cómo han organizado su estructura en el Foro Patrimonia, organizado por el Diario ABC y la revista Inversión. En primer lugar, Planes ha querido resaltar que el peso de la familia en la compañía se ha ido diluyendo, especialmente desde que dio su salto a bolsa, y que cada familia ha creado su family office. «Ha sido posible porque su padre dio un paso a un lado, que es lo que más le costó, para traspasar la empresa de la primera a la segunda generación». Y ahora, el reto al que se enfrentar es preparar la tercera generación.

La clave para que no haya disputas, en su opinión, es la de generar «buenos accionistas y buenos miembros del consejo» y si alguno, por mérito puede ser CEO, lo será, pero fundamentalmente ha defendido Planes es la creación de «buenos accionistas». La comunicación también ha sido un elemento fundamental y también trabajan con un asesor que entienda a la familia y que entienda sus objetivos. «Trabajamos con objetivos a diez años», ha matizado, y este largo plazo les permite que los activos en los que estén diversificados puedan compensar los buenos con los malos. Por ejemplo, en las reuniones del consejo de inversión, Planes ha destacado que había mucho peso del financiero y entraron en inmobiliario en el año 2015-2016, que fueron años con muy buenos rendimientos, «incluso por encima de las previsiones». En cuanto a la distribución de los activos del family office se han articulado en 45-50% inmobiliario, 30-35% lo constituye el financiero y un 15% lo han destinado para capital riesgo, aunque no tiene por qué ser directa, si no que se puede invertir a través de fondos de capital riesgo.

Planes ha destacado varias veces la comunicación entre los cuatro hermanos. «Celebramos un encuentro en el que solo vamos nosotros de jueves por la tarde y todo el viernes y ahí nos preguntamos qué tal estamos para saber si vemos bien la estructura de inversión del family office». También es fundamental el papel del asesor independiente, que no tiene voto pero que intenta ofrecer un consenso. «Y ahora lo que estamos haciendo es incorporar a las parejas y a los hijos para que entiendan que es Dispur y en qué invierten».