«España es donde más nos ha impactado la crisis»

César Saldaña (Jerez, 1961) estrena el cargo de presidente de Consejo Regulador de Vinos de Jerez con un sabor Fuera de nuestras fronteras, la Unión Europea apuesta fuerte por la Denominación de Origen Vinos y Vinagres de Jerez, con una partida de hasta 7,5 millones durante tres años. Todo ello, en un contexto difícil para el sector: Covid, Brexit, aranceles de Estados Unidos... « La pandemia nos está golpeando de manera importante ; más en el mercado nacional», confiesa Saldaña. El nuevo presidente del Consejo Regulador es licenciado en Ciencias Económicas por el Colegio Universitario de Estudios Financieros (Cunef) y ocupó responsabilidades ejecutivas en bodegas González Byass y Sandeman:

-Tal como está el panorama económico, ¿qué representa que la Unión Europea les haya concedido una ayuda de 7,5 millones de euros?

-Para nosotros es una oportunidad histórica por varios motivos. Primero por su cuantía, 7,5 millones de euros. Es una cantidad muy importante, y va dirigida fundamentalmente para España y Holanda, con un importante componente de cofinanciación. Son muchos los sectores que solicitan este tipo de ayudas y que nos hayan seleccionado es un espaldarazo.

También esta cuantía nos permitirá hacer publicidad en España a los consumidores en medios masivos. Ahora, nuestro perfil actual de consumidor está en torno de los 50 años para arriba y es un objetivo estratégico, asegurar una próxima generación de consumidores. Además, la nueva campaña tiene un enfoque muy claro hacia las garantías, que para el consumidor suponen los sellos de calidad. El vino Jerez fue la primera denominación de origen creada en España.

-Usted fue elegido el pasado 6 de octubre presidente del Consejo Regulador. ¿Cómo lo afronta?

-Me siento muy honrado. Antes había un presidente de carácter más representativo, ahora la presidencia es ejecutiva también. La pandemia nos está golpeando de manera importante , más en el mercado nacional donde tenemos una dependencia muy grande de la hostelería. A ver si ahora ya, por fin, empezamos a ver la luz con la vacuna.

-¿Qué impacto ha tenido la pandemia en su actividad?

-España es el mercado donde más nos ha impactado la crisis del Covid y han bajado las ventas. Cuando se declaró el estado de alarma hicimos un plan de contingencia con todas las bodegas. Entonces preveíamos una caída de un 30% en las ventas respecto al año pasado. Luego han ido transcurriendo los meses y vemos que el impacto no es tan fuerte ya que exportamos dos tercios de nuestra producción a países como Reino Unido. Con el año casi acabando, la caída de las ventas la estimamos entre un 15% y 20% , aunque dependiendo de cómo salvemos la Navidad estaremos más cerca del 15%.

-Dada su exposición al exterior, ¿las exportaciones han sido una tabla de salvación?

-Se han comportado mejor, pero la pandemia es global y nuestras exportaciones son dos tercios de la producción . Estamos muy volcados en muchos mercados muy afectados. Los principales son Reino Unido, Holanda, Alemania, Estados Unidos… Hay una gran diferencia en los tres primeros, ya que nuestro enfoque es hacia la alimentación, que no ha tenido la evolución tan negativa como la hostelería. Luego, a pesar del cierre de las fronteras, muchos consumidores en países como Reino Unido han seguido comprándonos.

-Precisamente Reino Unido es uno de sus grandes mercados. ¿Ven con preocupación no llegar a un acuerdo del Brexit?

-Del Brexit nos preocupa a corto plazo todo lo que tenga que ver con las cuestiones logísticas y aduaneras. De pronto se ha levantado una frontera que no teníamos. Nos preocupa un poco más, que el Brexit va a crearle una factura muy importante a Reino Unido y esto se va a traducir en impuestos y un posible encarecimiento de nuestros productos vía impositiva. La ventaja es que Reino Unido no es productor, por lo que la situación competitiva no va a variar. Salvo que le dé preferencia a Australia, Nueva Zelanda o Sudáfrica , que también producen vino.

-Sobre los aranceles de EE.UU., ¿esperan cambios con Joe Biden?

-Creo sinceramente que toda esta guerra comercial se irá enfriando y entiendo que ahora la UE haya tomado posiciones como elemento de negociación. Espero que se vaya desarmando todo este entramado arancelario, y volver a un comercio más fluido.

-¿Qué opinión tiene de la nueva PAC aprobada hace escasas semanas? El sector vinícola consigue que los derechos de plantación se prolonguen más allá de 2030...

La PAC nunca va a ser a gusto de todos, con las grandes lineas que conducen los cambios como el «greening» y todos los temas de sostenibilidad nos parecen razonables : Es a lo que hay que tender. Pero todo eso tiene un coste y estas transformaciones implican, que va a haber gente que tenga dificultades para adaptarse . En lo que respecta a nosotros valoramos muy positivamente que los viticultores mantengan los derechos de plantación, porque si hubieran terminado como estaban previsto hubiera sido muy negativo.

