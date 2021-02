Entra en vigor un etiquetado mucho más exigente: tu lavadora A+++ pasará a ser clase B o inferior Los electrodomésticos estrenan nuevas categorías energéticas que irán de la A a la G y que se aplicarán desde el próximo lunes 1 de marzo

El etiquetado de los electrodomésticos de mayor tamaño cambiará a partir del próximo lunes 1 de marzo con la entrada en vigor de un nuevo reglamento europeo. El nuevo sistema incorpora una nueva escala que fija que aparatos como lavavajillas, lavadoras o frigoríficos queden dentro de una escalera de clases que va de la A a la G. Los principales cambios residen en que desaparecen las categorías A+, A++ y A+++ y en que la nueva vara de medir se basa en parámetros medioambientales y tecnológicos más exigentes que los anteriores, con lo que algunos electrodomésticos considerados hasta ahora como muy eficientes pasarán a ser clase B o incluso inferior. La nueva normativa también obligará a los fabricantes a mostrar mediante pictogramas el consumo de electricidad, agua y requisitos de tiempo de las funciones, así como un Código QR que permitirá a los consumidores obtener fichas digitales de información adicional (poder de congelación, niveles de ruido, funciones de lavado, etc) y el acceso a una base de datos europea en la que comparar productos y modelos.

Desde el próximo lunes, los establecimientos de venta contarán con 14 días hábiles como plazo para sustituir las etiquetas actuales por las nuevas, tanto en los electrodomésticos expuestos en las tiendas físicas como en los ofertados por internet o en venta a distancia. Así, tras la desaparición de las clases A+, A++ y A+++, los aparatos ahora considerados como altamente eficientes se encuadrarán en las categorías B o incluso C, D o inferior. Además, todavía se podrán encontrar en las tiendas etiquetas de las actuales con clases A+, A++ y A+++ para otros tipos de productos como secadoras, hornos y campanas, cuyos fabricantes aún no tienen la obligación de iniciar esta transición.

Con el objetivo de que el etiquetado se mantenga estable al menos durante los próximos 10 años, las clases de la A a la G se han definido con requisitos mucho más rigurosos y no se espera que al comienzo de su entrada en funcionamiento existan aparatos incluidos en la categoría energética A. Todos los electrodomésticos de gran tamaño quedarán catalogados en las restantes clases que incluyen las letras de la B a la G. «El electrodoméstico no cambia, sino que se modifican tanto la forma de medición de los consumos y de la eficiencia energética como la escala del certificado energético. Pero, el consumidor no debe olvidar que su producto eficiente sigue siendo el mismo y no es que haya desaparecido, sino que ahora está medido con otra normativa que cuenta con párametros más exigentes», explica Alberto Zapatero, director general de la Asociación Nacional de Fabricantes e Importadores de Electrodomésticos (Anfel).

«El nuevo etiquetado expone nuevos elementos de rendimiento, requisitos de diseño ecológico más estrictos y un nuevo método de prueba», indica André Monteiro, director de la categoría de lavado de Grupo Electrolux . «Los cambios que incorpora esta nueva etiqueta reflejan un consumo más real y del día a día del usuario. Los consumidores usamos programas cortos, no los largos, aunque sean más eficientes; no siempre llenamos toda la lavadora al máximo y lavamos llenando la mitad del tambor o un cuarto de éste. Y todo este tipo de variables detectadas a los consumidores se utilizan ahora para medir, testear y clasificar la máquina, añade.

Un mercado saturado

Las razones del cambio residen en que el anterior etiquetado se había quedado obsoleto y ya no cumplía la función de otorgar información precisa al cliente ya que las categorías altas de la tabla se encontraban saturadas de productos. Durante los 20 años de funcionamiento del sistema aún vigente, los fabricantes han invertido en innovación y una abrumadora mayoría de los aparatos ya están dentro de la clase A. Esta situación ha provocado que el consumidor no pueda diferenciar al detalle porque solo tiene tres clases en la práctica y, al mismo tiempo, los fabricantes no tienen forma de hacer constar su inversión en nuevas tecnologías y sostenibilidad. «En 2006 dos tercios de los frigoríficos y lavadoras vendidos fueron etiquetados como clase A. Sin embargo, en 2017, más del 90% de los productos vendidos en el mercado europeo fueron superiores a la clase A, es decir, A +, A ++ o A +++», apostilla Monteiro, de Electrolux.

Con la nueva norma, la CE busca incentivar así el desarrollo de nuevas tecnologías por parte de los fabricantes, que hasta el momento han utilizado el etiquetado como herramienta de diferenciación para posicionar mejor sus aparatos y captar compradores. «La situación actual ha derivado en que las dos clases de mayor eficiencia energética se han superpoblado y casi todos los productos son A++ y A+++. La Comisión Europea se dio cuenta de esto y decidió modificar la norma de ensayo para que los consumos energéticos se adapten mejor al uso en casa del consumidor y al mismo tiempo se cambió el escalado», remarca Zapatero.

Desde Anfel también subrayan que la Unión Europea ha decidido que las fichas de información solo se podrán entregar impresas en caso de petición específica por parte del vendedor. Así, y por razones medioambientales, los informes técnicos se deberán descargar una vez que se accede a la base de datos a través del código QR suministrado. Por su parte, el Ministerio de Transición Ecológica recuerda que los electrodomésticos de gama blanca no son los únicos que experimentarán cambios ya que las fuentes de iluminación adoptarán el nuevo sistema el 1 de septiembre y otros aparatos como calderas, hornos o aires acondicionados dejarán la adaptación normativa para más adelante.

