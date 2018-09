El Gobierno prevé un 2,7% El déficit bajó al 2,6% del PIB a mitad de año, antes de que los Presupuestos disparen el agujero El desequilibrio de Estado, regiones y Seguridad Social bajó un 16% al 1,87% del PIB hasta junio pero la bajada de impuestos y los guiños a jubilados y funcionarios pondrán en peligro acabar en el 2,7% a final de 2018

Javier Tahiri

El déficit público camina en el alambre: ya se sabe que el Gobierno incumplirá el objetivo del 2,2% del PIB que fijó Bruselas, pero la evolución de los datos arroja que peligra incluso que este año acabe en el 2,7% que prevé el Ejecutivo. El déficit de Estado, comunidades y Seguridad Social se redujo un 16% en los seis primeros meses del año hasta los 22.698 millones de euros, es decir, el 1,87% del PIB, ha publicado el Ministerio de Hacienda. Al tomar la media móvil de los últimos doce meses desde junio, el dato bajaría ligeramente del 2,6% del PIB según cálculos de este periódico, un recorte importante frente al 3,1% en el que acabó 2017. Para saberlo con certeza aún falta por conocerse el superávit de las corporaciones locales del segundo trimestre, que en el primero mejoró los números del año pasado.

Si bien ello puede conducir al optimismo, el gran problema al que se enfrenta el Gobierno es que en la segunda mitad de 2018 ha entrado en vigor los Presupuestos, con las consiguientes rebajas de IRPF y, sobre todo, las subidas de nómina a funcionarios y pensionistas. A la vista de ello, el colchón es exiguo. Máxime si España quiere salir del Procedimiento de Déficit Excesivo

Ello reducirá la recaudación y disparará el gasto, lo que pondrá en peligro el cumplimiento. Teniendo en cuenta que la rebaja de IRPF restará este año 900 millones de euros a las arcas y que el aumento de las pensiones elevará el gasto en unos 1.800 millones mientras que la subida de sueldos públicos restará otros 4.000 millones. A ello se le suma que se relajará la regla de gasto para comunidades autónomas y ayuntamientos.

El efecto de los Presupuestos no será del todo visible ni siquiera en las cuentas del Estado de julio, que ya se han publicado. «Hay que aclarar que en julio todavía no tuvieron efecto ni la rebaja de las retenciones ni el aumento de salarios públicos y pensiones, aprobados ambos en los Presupuestos Generales del Estado (en vigor desde comienzos de julio y, por lo tanto, sus efectos sobre la recaudación se empezarán a notar, en general, a partir de agosto)», desgrana el informe mensual de recaudación tributaria. La declaración de retenciones se presenta al 20 de cada mes, por lo que hasta agosto no se conocerán los datos.

Aún así, el Estado ya presenta unos números preocupantes. El déficit del Estado a finales de julio de 2018 equivale a unos 18.080 millones de euros, un 1,49% del PIB, es decir un 13,2% menos en términos interanuales pero que supone más del doble de su objetivo del 0,7% del PIB para todo el año. En un mes ha pasado del 0,73% al 1,49%. Una parte de esto se debe a la liquidación del sistema de financiación efectuada por el Estado en julio a las comunidades, que repartió 8.835 millones a las regiones.

La recaudación hasta julio da una buena foto de la situación antes de los Presupuestos: la recaudación tributaria crece un 5,3%, encabezada por el IRPF –que repunta un 8,2%–, el IVA con un 3% de crecimiento mientras que Sociedades sigue en negativo, con una caída del 14%. Mientras que los recursos crecen un 9%, los gastos repuntan un 5,2%.

Del lado de las comunidades el cumplimiento parece encaminado: hasta junio las regiones tuvieron un agujero del 0,59% del PIB, 7.133 millones de euros, un 16% menos que un año antes. La regla de gasto que marca un crecimiento máximo del desembolso en un 2,4% se está cumpliendo en términos generales: solo cinco comunidades, sobrepasan dicho umbral Aragón (2,9% de alza), Baleares (un 11,2% más), Cantabria (5,8%), Castilla-La Mancha (5,1%) y Valencia (4,9%).

En cuanto a la Seguridad Social, hasta julio sus cuentas registraron un déficit del 0,33% del PIB, es decir, 4.061 millones que suponen un 20,35% menos que hace un año. Las pensiones alcanzaon un importe de 68.742 millones, un 4,56% más que hace un año al comenzar a repercutir la subida de pensiones y por la incorporación de jubilados de mayores nóminas que los que se retiran del sistema. Frente a ello, las cotizaciones sociales alcanzan los 66.513 millones, un 5,65% más que hace un año.