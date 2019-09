Crean un producto que hace jabón en un minuto Souji es una formulación química que transforma el aceite vegetal usado en un detergente para el hogar

Han adaptado la receta de las abuelas para hacer jabón a las nuevas formas del siglo XXI. Souji es una reciente formulación química (a base de vegetales y minerales) que en un minuto consigue reciclar el aceite vegetal usado y transformarlo en un detergente sostenible, con un agradable aroma y con múltiples usos en el hogar: para fregar el suelo, lavar ropa, y/o como lavavajillas. La idea partió hacer tres años de Sergio Fernández (ingeniero ambiental) y Catalina Trujillo (licenciada en marketing y gestión comercial). «Queríamos superar las receta tradicional de hacer jabón con sosa caústica. Para utilizar la sosa hay que tener una serie de precauciones, como usar gafas y mascarilla por los vapores, guantes... Nuestro objetivo era fabricar un detergente más ecológico, sin riesgo para la salud, y que hasta un niño pudiera manipular», cuenta Fernández.

Buscaban un producto nuevo que además contribuyera a cuidar el medio ambiente. «La gente guarda en garrafas el aceite usado y no sabe qué hacer con él. Se trata de un producto que no suele tener vertederos ni puntos de recogida. Así que muchas veces se tira por el fregadero. Un litro de aceite contamina mil litros de agua y obstruye el alcantarillado. La alternativa para reciclarlo es el biodiesel pero no hay tanta demanda de este combustible», dice Sergio. Así que una buena opción para dar salida al aceite usado es mezclarlo con la formulación Souji (en las proporciones que indiquen las instrucciones), agitar durante un minuto y obtener este nuevo detergente, «un 96% menos contaminante que cualquier producto similar para la ropa», asegura Fernández.

Con la universidad

Detrás de Souji está la empresa matriz, Samsarapps, una pyme que, además de buscar beneficios empresariales, tiene como fin crear innovaciones que mejoren la salud de nuestro planeta. «Sergio creó la primera formulación y conseguimos el apoyo del Instituto Químico de Sarrià, de la Universidad Ramon Llull de Barcelona, que nos ayudó a perfeccionar y nos prestó sus servicios de investigación. Pero la patente es nuestra», explica Catalina. Dos laboratorios externos (uno en Barcelona y otro en Toledo) fabrican el producto.

Souji está en 70 puntos de venta: desde tiendas bio y herbolarios a grandes superficies como El Corte Inglés y Carrefour. «Estamos potenciando la venta a granel. Y ahora queremos dirigirnos también al sector de la hostelería, queremos fabricar una máquina tipo expreso que pulsando un botón salga jabón para el uso que se desee», cuenta Trujillo.

La botella que contiene el producto es 100% reciclable y la bolsa de recarga tiene un 70% menos de plástico que un envase común. «El envase es importado de Norteamérica. La carcasa es del mismo material que las cajas de huevos y por dentro lleva un plástico reciclado que se puede volver a reciclar. Es lo más ecológico que hemos podido encontrar», asegura Catalina.