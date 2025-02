Los autónomos crean un 60% menos de empleo que hace un año y otras noticias económicas

1.-Los autónomos crean casi 33.000 empleos hasta septiembre, un 60% menos que en 2018. Los autónomos han creado en los nueve primeros meses del año un total de 32.721 empleos netos, lo que representa una caída del 58,3% en comparación con la cifra que se creó en el mismo periodo de 2018 (78.531), según se desprende de un estudio creado por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) a partir de datos de la Seguridad Social. El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha resaltado que el frenazo en la creación de empleo es «más fuerte y mucho mayor de lo esperado»

2.-El PIB creció un 0,4% en el tercer trimestre por el tirón del consumo y la inversión . El consumo y la inversión, que parecían deprimidos en el segundo trimestre, han recuperado fuerza durante el verano. Ello ha provocado que, con distintos componentes , el Producto Interior Bruto (PIB) haya mantenido su crecimiento del 0,4% en el tercer trimestre, mismo porcentaje que en el periodo anterior, con un avance del 2% interanual que también repica el dato precedente, según ha publicado el INE. Vuelve a ganar peso la demanda interna pero retrocede la exterior, ante la virulencia de la guerra comercial durante el verano.

3.-La gasolina cae a niveles de hace seis meses al comienzo de la operación salida . El precio medio de la gasolina de 95 octanos ha bajado por cuarta semana consecutiva y, por primera vez desde abril, se sitúa por debajo de los 1,3 euros el litro. Actualmente, al comienzo de la operación salida del puente de Todos los Santos, cuesta 1,297 euros el litro. Por su parte, el gasóleo repite esta semana el precio medio de 1,212 euros el litro, el más bajo desde principios de septiembre.

4.-BBVA gana 3.667 millones, un 15,2% menos, al no tener plusvalías y hacer saneamientos . La plusvalía de más de 630 millones de euros obtenida en 2018 con la venta de su negocio en Chile continúa condicionando la comparativa de las cuentas de resultados de BBVA. La entidad presidida por Carlos Torres cerró los nueve primeros meses del año c on un beneficio de 3.667 millones de euros, un 15,2% menos que hace un año, al no contar ahora con esos ingresos extraordinarios. A ello hay que sumar un incremento del deterioro de los activos en Estados Unidos, México y Turquía. Sin el efecto de la citada plusvalía, las ganancias del banco crecen al 1,2%.

5.-La electricidad rompe la tendencia a la baja y sube un 12% en octubre . El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista español durante el mes de octubre ha sido de 47,17 euros el megavatio hora (MWh), según Omie, el gestor del mismo. Esto supone un incremento del 12% respecto a septiembre. Sin embargo, el precio de octubre es un 27,53% más barato que el registrado en el mismo mes de 2018, año que tuvo los precios más elevados en la última década. La media de los diez primeros meses del año pasado fue de 56,36 euros el MWh, frente a los 49,62 euros del mismo periodo de este año.

