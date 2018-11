«Ariño Duglass»: el vidrio español en el que se refleja medio mundo Desde el AVE a La Meca hasta la Centre Point Tower de Londres, pasando por uno de los mayores transatlánticos del mundo, el Ayuntamiento de Madrid o el Hotel Gran Hyatt de Bogotá, esta pyme seduce con su vidrio de altas prestaciones

«Me incorporé a la empresa en 2015 para cerrarla», confiesa el director general de «Ariño Duglass» Raimundo García - Figueras nada más iniciar su conversación con ABC. Misión imposible, afortunadamente porque esta pyme con más de medio siglo de vida y especializada en vidrio de altas prestaciones para arquitectura y ferrocarril parece haber superado ya los difíciles años de la crisis económico.

¿Cómo? «Nos hemos apoyado en el I+D, no ajustando costes», ha comentado su máximo responsable y como ejemplo, menciona que desde 2015 han dedicado el 5% de sus ventas a anuales al I+D. Al respecto, en lo que llevan de año, ya han facturado 16 millones de euros y esperan terminar con un Ebitda de un millón de euros. Todo ello, con el 80% de su actividad en el exterior (Reino Unido, Francia, Bélgica, Arabia Saudi, Bolivia, Colombia...) y empleando a 150 personas, gran parte de ellas ubicadas en su sede de La Puebla de Alfidén (Zaragoza). En paralelo, hace tres años se incorporó al accionario de esta firma la familia Tarragó que es propietaria de un importante holding industrial con participaciones en Norma Doors o Geotexan.

Ariño Duglass ha participado en la rehabilitación de este complejo de oficinas en Ìle-de-France (Paris) - ARIÑO DUGLASS

«Los españoles debemos estar orgullosos de ser capaces de desarrollar un vidrio muy técnico y bonito, así como de altísima seguridad», ha apuntado García - Figueras sobre los productos de Ariño Duglass en los que se reflejan los viajeros del AVE a La Meca; así como quienes viven o trabajan en la Centre Point Tower de Londres, miran hacia la cúpula del Ayuntamiento de Madrid o se alojen en el Hotel Grand Hyatt de Bogotá.

Proyectos futuros

Entre los nuevos proyectos para lo que queda de este año y el próximo, ha comentado Raimundo García- Figueras, se encuentra la renovación integral de la Terminal 1 del Aeropuerto parisino Charles De Gaulle. «Hay que cambiar vidrios de cinco metros por tres metros quince, a los que hemso aplicado un tratamiento de eficiencia energética buscando el comfort», ha añadido el director general de esta firma.

El futuro de «Ariño Duglass», según ha adelantado su máximo responsable pasa por la fructífera colaboración que vienen manteniendo desde hace más de 30 años con el Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Zaragoza (la «Cátedra Ariño Duglass»). Una relación que «les abrió las puertas del AVE a La Meca», en palabras del máximo responsable de la firma española, gracias al tratamiento antibrasivo diseñado junto a un grupo de investigadores de este centro universitario y que ha sido instalado en todos los vagones del tren del desierto. Ahora, ya convertidos en proveedores de marcas como CAF y Talgo, Universidad y empresa trabajan en un nuevo vidrio por capasque neutralice la contaminación de las ciudades.

Fachada de la Principal Tower de Londres, proyecto en el que Ariño colaboró con Norman Foster - ARIÑO DUGLASS

Al respecto, el director general de la compañía ha explicado que a través de aplicar al vidrio varias capas químicas, este absorba el contaminante. «Ya no vale con la estética ni la técnica», ha constatado. A su juicio, el futuro va en esa dirección, en la posibilidad de que puedan patentar y comercializar vidrios que abosrban los gases contaminantes, bien sea por medio de una reacción química. Con el AVE a La Meca, ya han logrado que sus productos aguanten la abrasión del desierto. «Hemos vendido 300.000 ventanas en 10 años para 56 proyectos en los cinco continentes, incluido este», resume el ejecutivo.

Barcos y tiendas de lujo, nuevas líneas de negocio

De cualquier modo, no todo es arquitectura y trenes en «Ariño Duglass» ya que hay dos sectores en los que esta pyme española se está introduciendo con buena fortuna: los barcos transatlánticos y las tiendas de lujo. En concreto, Ariño ha acristalado el crucero de lujo «Symphony of the seas» de Royal Caribbean y en el segundo área mencionada ha venido destacando por un innovador vidrio de alta seguridad, que en palabras del director general de esta firma está diseñado «para aguantar 100 hachazos en 10 minutos». Un producto formado por hasta seis capas diferentes unidas con un material especial. Un producto que han comprado gran número de tiendas de lujo de París como la de Rolex, y que acaba de aterrizar en la Milla de Oro madrileña.