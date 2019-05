Andaluz de Optimist Serra, Pachón, Bañez, Villalón y González se reparten los títulos tras una última jornada sin regata El fuerte temporal evotó la celebración de la jornada

ABC_N Cádiz Actualizado: 12/05/2019 21:09h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Las regatistas del RCMT Punta Umbría, Adriana Serra y Patricia Bañez, junto a los deportistas del CNM Benalmádena José Manuel Pachón y Antonio Villalón y el regatista del CDN Punta Umbría, Rodrigo Luis González, se han proclamado este domingo campeones de Andalucía de Optimist 2019.

La convocatoria del CN Puerto Sherry y la Federación Andaluza de Vela se cierra tras una segunda jornada en blanco, toda vez que el fuerte temporal de levante que arrecia la costa gaditana ha impedido sumar prueba alguna a las tres celebradas el sábado. “Desde primera hora el levante estuvo desatado. En primer lugar descartamos sacar a los Sub 13, y una hora más tarde a la clase Sub 16”, declara Carlos Muñoz Villareal, oficial primero del comité de regatas del campeonato.

De esta forma se confirman los resultados obtenidos tras la primera jornada, en la que la consecución de tres pruebas dan validez al campeonato autonómico para coronar a los nuevos campeones autonómicos de la clase Optimist. Dominio femenino en ambas clases, con la victoria absoluta de las regatistas del RCMT Punta Umbría, Adriana Serra en Sub 13 y Patricia Báñez en Sub 16, esta última ganadora Sub 13 el pasado año, ambas con dos victorias y un segundo.

Escoltan a Serra en el podio Sub 13, José Manuel Pachón (CNM Benalmádena), campeón masculino y subcampeón absoluto, y su compañero de club Roberto Aguilar. En el quinto puesto de la general, el título de campeón de Andalucia Sub 11 absoluto es para Rodrigo Luis González perteneciente al equipo de regatas del CDN Punta Umbría. Los podios masculino y femenino se completan con David Sánchez-Fortun (CM Almería), cuarto absoluto y tercer masculino, y las regatistas Rocío Blázquez (RC Mediterráneo) y Ana Pavón (RCN de El Puerto de Santa María), segunda y tercera fémina desde los puestos 7º y 27º de la general conjunta.

En Sub 16 acompañan a Patricia Báñez en el cajón de ganadores, el campeón masculino y regatista del CNM Benalmádena, Antonio Villalón, y el regatista del CM Almería, Juan José Fernández, tercero absoluto y subcampeón masculino. En este caso el tercer masculino es Adriano Giménez (CM Almería), octavo absoluto, mientras la defensora del título, la regatista del CM Almería, Mercedes Bautista, se conforma este año con el subcampeonato femenino desde el cuarto puesto de la general, seguida de la joven Noa Zabell, del CNM Benalmádena, quinta absoluta y tercera fémina.