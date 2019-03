Copa ESpaña Laser Jordi Lladó se impone en la Copa de España de Laser Radial El regatista del Real Club Náutico de Palma ganó la prueba nacional ante una flota de 122 regatistas

El mallorquín Jordi Lladó, regatista del Real Club Náutico de Palma, consiguió hoy la victoria en la Copa de España de la clase Laser Radial disputada en aguas del Masnou. Lladó finalizó la competición en la primera posición de la general absoluta y estuvo acompañado en el podio por la andaluza Ana Moncada y la canaria Martina Reino.

La competición se desarrolló del viernes 22 al domingo 24 de marzo en el Club Náutico Masnou, aunque debido a las condiciones meteorológicas sólo fue posible navegar en las jornadas del viernes y el sábado. En total, se realizaron cinco mangas en las que Lladó registró unos parciales de 1+9+4+1+5, con los que se afianzó en la primera posición.

Siendo el mejor regatista de la clasificación general, Lladó también se hizo con los títulos de campeón de la Copa de España en categoría Sub 19 y absoluta.

Pedro Marí, entrenador del Real Club Náutico de Palma, destacó que la victoria de Lladó supone su clasificación para el mundial juvenil que organiza la World Sailing (Federación Internacional de Vela) con un único representante de cada país. "La progresión de Jordi en Laser está siendo muy buena. No hay que olvidar que desde que llegó a la clase, procedente del Optimist, ha sido campeón de España de Laser 4.7 y bronce europeo Sub 16 en esta misma clase, además de campéon nacional (Campeonato de España) sub 19 de Laser Radial", indicó Marí, quien recordó que Lladó viene "mostrando maneras de campeón" desde la vela infantil.