Trofeo AECIO Jaime Ayarza le arrebata el liderato a la mallorquina María Perelló en Las Palmas David Santacreu pasa a la segunda posición de la general provisional

Rosa Padrón

Las Palmas Actualizado: 28/12/2018 20:22h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Jornada larga e intensa, para los participantes del XXXIII Trofeo AECIO de Optimist que se está celebrando en la bahía de Las Palmas, organizado por el Real Club Náutico de Gran Canaria. En este segundo día de competición se ha notado una flota impaciente, al entrar hoy en juego el descarte en el cómputo provisional de puntos, que permite eliminar el peor resultado. En las tres regatas de los dos grupos en los que están divididos los participantes, se han producido llamadas generales, por la salida prematura de gran parte de la flota. A esto se unió el cambio constante de la dirección del viento, con roles de 20 grados acompañados de una débil brisa que no superó los 8 nudos.

Notable la gran regularidad que ha mostrado hoy el grancanario Jaime Ayarza, regatista que ha pisado el acelerador gracias a los dos primeros y un segundo llevados a cabo hoy, permitiéndole aventajar en cinco puntos al vigente sub-campeón de Europa de esta clase, David Santacreu, quien de momento es segundo, a tan solo un punto de la doble campeona del mundo María Perelló. Y es que Ayarza esta yendo muy rápido con la nueva embarcación que prácticamente ha estrenado en esta competición y a la que le está sacando un gran rendimiento con estos vientos suaves, a pesar de haber tenido solo dos días para probarla con el resto de compañeros de Club, antes de comenzar el Trofeo.

Fuera del podio, cambio de posiciones respecto a la clasificación de ayer y puntuación muy ajustada en el resto de la tabla, donde la holandesa Yanne Broers aguanta la presión y mantiene el cuarto lugar de la provisional, mientras el regatista de Letonia Martín Atilla ha llevado a cabo una espectacular remontada pasando del puesto 12º al 5º, con el mismo número de puntos que la italiana Sophie Fontanesi, que se ha aferrado a la sexta plaza en la que lleva estos dos días de competición. También cabe destacar el avance de Javier Ojeda (RCNGC) hasta el décimotercer lugar y el retroceso de Álvaro Alonso (RCNGC) que baja hasta el noveno, al igual que la fémina Alejandra Pérez quien lo tiene muy difícil mañana, al anotar un fuera de línea en la última regata de hoy. Mejores perspectivas las de Sara Díaz (RCNGC) quien tiene muchas posibilidades de llevarse el primer premio en la categoría sub-13 femenina.

Mañana última jornada de competición con las tres últimas regatas en la que se espera una emocionante final, según declaraciones del italiano Marco Gradoni, bicampeón del mundo, que no ha podido participar debido a una lesión, pero que no ha dudado en salir a ver las regatas con el entrenador italiano mostrándose muy sorprendido con la velocidad de Ayarza aunque no descarta el factor sorpresa que el aporta la experiencia de la mallorquina Perelló y el conocimiento del campo de regatas de Santacreu.