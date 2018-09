Trofeo Príncipe de Asturias El «Pairo 8», de José Luis Freire, revalidó el título de 2017 y se coronó campeón El «Bosch Service Solutions» fue el vencedor de la clase ORC 2 y el «Bunda» se llevó los laureles de la clase ORC 3

El Trofeo Príncipe de Asturias, organizado por el Monte Real Club de Yates y la Escuela Naval Militar coronó este domingo a los campeones de una edición marcada por el alto nivel de la flota participante. Las mejores tripulaciones de Galicia y Portugal se reunieron un año más en la competición náutica más importante de Galicia y no defraudaron en el agua, dando espectáculo hasta el final pese a las complicadas condiciones que caracterizaron esta edición.

El viento quiso ser protagonista y se lo puso muy difícil a un comité de regata que, durante los tres días que duró la competición, tuvo que ajustar y reajustar recorridos y pruebas para que los veleros pudiesen disputarse el trofeo con las mejores condiciones posibles. Pese a esas dificultades, finalmente todas las clases en liza pudieron disfrutar de la navegación por las Rías Baixas y rellenar los casilleros de la clasificación.

Los grandes barcos, de las clases ORC 0-1, 2 y 3, se quedaron en blanco el primer día de competición, pero el segundo y tercero salieron con muchas ganas y sus pruebas no pudieron estar más reñidas. A los ORC 4, Clásicos y Open el viento también los dejó tirados al poco de empezar la prueba del sábado, y hoy los más perjudicados por los caprichos de Eolo fueron los monotipos, a los que no dejó disputar ninguna de las mangas previstas.

«Pairo 8»

Tras haber ganado el Rías hace apenas unas semanas, el Pairo 8 de José Luis Freire llegó a Bayona dispuesto a sumar otra victoria en el Príncipe de Asturias y revalidar el título logrado en 2017, y con las cuatro pruebas disputadas pudo cumplir sus deseos. “Fue una competición muy reñida ya que en la clase había 4 o 5 barcos que están compitiendo a un gran nivel” aseguró el patrón del Pairo y campeón de Europa de J70 Corinthian Luis Bugallo. “En la jornada de ayer nos despegamos un poco del resto nosotros y los del Abril y hoy nos salió bien la jugada y pudimos sentenciar”, afirmó. La tripulación del Real Club Náutico de Vigo se llevó el título de la competición de los grandes veleros dejando en segunda posición a su compañero de club y rival más directo, el Aceites Abril de los hermanos Luis y Jorge Canal. De mano de Delmar y Renato Conde, los portugueses del Porto de Aveiro bordaron la grímpola del Clube Náutico Boca da Barra en el tercer cajón del podio.

«Bosch Service Solutions»

El Bosch Service Solutions del Club Marítimo de Canido, con Ramón Ojea a la rueda, fue el ganador de la clase ORC 2. La tripulación llegó a la jornada final en segunda posición pero el primer puesto que lograron en la única prueba celebrada este domingo les dio la victoria final. “Casi teníamos la regata perdida y al final logramos adelantar y ganamos por segundos. La verdad es que fue un Principe muy reñido, sobre todo entre los tres barcos que finalmente nos llevamos los primeros premios” comentaba Ramón Ojea tras acabar la regata. El segundo premio de los ORC 2 se fue para Riveira de la mano del Grupo Santorum & Martínez de Javier Durán; y el tercero para el Inosa de Fran Edreira, del Marina Sada.

«Bunda»

Con tres primeros en las cuatro pruebas disputadas, el Bunda de Jacobo Solorzano se llevó un más que merecido primer premio de la clase ORC 3. Los del Real Club Náutico de A Coruña tuvieron en todo momento al Plano B de Nuno Ribas al asalto, pero los portugueses del Clube de Vela Atlántico se quedaron a un punto del vencedor y se tuvieron que conformar con subirse al segundo cajón del podio. El trío de honor de la competición se completó con el Unus de Luis García Trigo, que regateó por el Monte Real Club de Yates.

«Balea Dous»

La tripulación canguesa del Balea Dous, con Luis Pérez a los mandos, fue la vencedora de la clase ORC 4, inscribiendo el nombre del Real Club Náutico de Rodeira en el histórico de ganadores del Trofeo Príncipe de Asturias. Completaron la clasificación de los tres primeros el Travesío – La Riviere Conservas de Pablo de la Riva, del Náutico de Vilagarcía; y el Santiago Roma Rías Baixas de Iñaki Carbajo, del Club Náutico de Beluso.

El equipo encabezado por Bernal Xian Figueiras a bordo del Escuela del Náutico, del Real Club Náutico de Vigo, triunfó en la clase Comunica Open, llevándose el primero de los tres trofeos que se repartieron en la gala celebrada en el Monte Real Club de Yates. El segundo y tercer premio se fueron para Riveira y Coruña, con las victorias del Moucho de Daniel Ayaso y el Salseiro de Manuel Blanco.

«Blue Moon»

El Blue Moon de Luis Molina se llevó al Real Club Náutico de A Coruña el gran premio de la clase Clásicos, un galardón que el patrón recogió de manos del presidente del Monte Real Club de Yates José Luis Álvarez. El resto de cajones del podio los ocuparon dos barcos de la AGABACE, el Belisa de José Manuel Cores y el Miña Miniña de Fabián Garrido, que quedaron segundo y tercero respectivamente.

«Marías»

El portugués Manuel María Cunha lideró a la tripulación del Marías – Casas do Telhado hasta la victoria de la clase J80 arrebatándole el triunfo al Okofen de Javier de la Gándara, que partía como favorito tras haber ganado en 2016 y 2017. Ambos fueron, sin duda, los barcos más destacados de la competición de los monotipos de 8 metro, y la diferencia de puntos en la clasificación final entre uno y otro fue de apenas un punto. La tercera posición de la clase fue para otro barco del Monte Real Club de Yates, el Cansino del comodoro del club Fernando Yáñez.

Ladies Cup

Las portuguesas del BB Douro We Do Sailing, con la vicecampeona lusa de 420 Marta Ramada al frente, repitieron triunfo por segundo año consecutivo en la Ladies Cup. Partían como claras aspirantes al trono y no defraudaron, dejando claro que tienen madera de campeonas. A bordo del velero iban la subcampeona del mundo de Snipe, Mafalda Pires de Lima, y las campeonas portuguesas de Laser y 420, Carolina Joao y Joana Azevedo. La tripulación de santanderinas, lideradas por Magdalena Czernik quedaron segundas y la tercera posición fue para las de Lourdes Bilbao, con una tripulación de alumnas de la Escuela de Vela del Real Club Marítimo del Abra – Real Sporting Club.

Premio Conde de Barcelona

Otro de los galardones que cada año otorga el 33º Trofeo Príncipe de Asturias es el Premio Conde de Barcelona Juan de Borbón al mejor barco con tripulación portuguesa, que este año recayó en el Porto de Aveiro, liderado por Delmar Conde, del Clube Náutico Boca da Barra. La flota lusa tuvo este año una destacada presencia en la competición del Monte Real Club de Yates, con 11 barcos con bandera lusa en la lista de inscritos.

Además de los ORCs, clásicos y monotipos, habituales en todas las regatas, el 33º Trofeo Príncipe de Asturias contó con la participación, por cuarto año consecutivo, de un barco inclusivo, el AXA Seguros, que, con el apoyo de la compañía aseguradora y la Consellería de Política Social de la Xunta de Galicia permitió la navegación de un grupo de alumnos y alumnas del Centro Juan María de Nigrán para personas con discapacidad. Pese a no ganar en la categoría en la que competían, en la entrega de premios recibieron una mención de honor de manos de la Secretaria Xeral para o Deporte de la Xunta de Galicia, Marta Míguez; y la delegada de AXA, María del Mar Romero.