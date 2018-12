Mundial Surf Adaptado Carmen López luchará por las medallas del Mundial de Surfing Adaptado La asturiana consigue el pase a la final en la categoría de invidentes en su primera participación en una competición internacional

ABC_N

Actualizado: 15/12/2018 20:09h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El tercer día de competición en los “Stance ISA World Adaptive Surfing Championship 2018” deja a las primeras finalistas en la categoría femenina de invidentes. Esta categoría, era la primera vez que se incluía en una cita mundialista y ya quedarán para la historia las cuatro primeras mujeres que participarán en la final. Entre esos nombres está la española Carmen López, que en su primera participación en un mundial ya se ha garantizado una medalla.

El vasco Aitor Francesena realiza una gran primera vuelta y avanza a semifinales en la categoría masculina de invidentes

Carmen se mostraba muy satisfecha al finalizar la prueba: “Conocer a otras chicas con discapacidad visual te enseña que los límites se los pone uno mismo y que al contar ahora con categoría femenina se puede mejorar mucho en el campo del surf adaptado”.

Además, también reconocía que: “El surf adaptado me ha cambiado la vida porque he encontrado el sitio donde quiero estar y es una cosa que me llena y me da paz. Mi meta en este evento sería avanzar todo lo posible y disfrutar del estar en un campeonato del mundo”.

Por otro lado, en la categoría invidentes masculina, el vasco Aitor Francesena “Gallo” demostró un gran nivel de surfing y se clasifica dentro del top 3 para las semifinales. Esta categoría continúa impresionando y suma las mayores puntuaciones de la jornada del viernes. “Gallo”, que ya sabe lo que es ganar un oro mundial, logró un total de 11,76 puntos en la división Open y en la categoría femenina la inglesa Melisa Reid sumó 11,44 puntos.

Álvaro Bayona finalizó su participación en los “Stance ISA World Adaptive Surfing Championship 2018” en una novena posición a tan solo un puesto de haberse clasificado para las semifinales de AS-4 Prone.

En la jornada de hoy (sábado 15 diciembre) competirá tan solo Aitor Francesena. El vasco tiene prevista su manga para las 11:30 a.m (hora local). Con una diferencia horaria de 9 horas con respecto a la península, todos los amantes del surfing podrán seguir hasta el 26 de diciembre en directo a la selección a través de la retransmisión de la organización en www.isaworlds.com.