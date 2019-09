El viento retrasa el banderazo de la Red Bull Tarifa2 El campeón de motociclismo Dani Pedrosa, consagrado windsurfer, se suma al evento invitado por el 42 veces campeón mundial Björn Dunkerbeck

El viento se muestra caprichoso en Valdevaqueros (Tarifa) y ralentiza el arranque de Red Bull Tarifa2, la aclamada batalla náutica entre windsurfers y kiters, que no ha podido comenzar oficialmente. En su lugar, se ha celebrado una espectacular ‘Fun Race’ de exhibición que ha servido de «combate de entrenamiento» entre velas y cometas.

La organización se ha mantenido alerta a las posibles variaciones de viento durante toda la jornada, realizando periódicos check-ins de las condiciones, pero sin que éstas, finalmente, cumplieran con los requisitos mínimos para activar la competición.

Para favorecer el espectáculo, y ante la gran expectación en la playa, la dirección técnica del evento decidió organizar una ‘Fun Race’, a modo de simulación de carrera, en la que participaron una cincuentena de riders. La motivación fue la gran protagonista de esta exhibición en la que las cometas de los kiters tomaron cierta ventaja sobre las velas de los windsurfers. A pesar de todo, la igualdad fue manifiesta en esta primera toma de contacto en la que brillaron especialmente las cometas de la joven promesa local Kiko Roig y Maxi Gómez. También pisaron el agua algunas de las estrellas del evento, como Gisela Pulido, las hermanas Marina y Blanca Alabau, Liam Whaley, Ramón Pastor, Jan Marcos Rivera, Fernando Martínez del Cerro o Sebastian Kördel.

Aunque la noticia de la jornada fue la visita del campeón de motociclismo Dani Pedrosa, windsurfer consagrado y amigo personal del capitán del equipo windsurfistaBjörn Dunkerbeck. «Practico windsurf siempre que puedo. En cuanto coincide que estoy en el sitio adecuado con el viento que toca, voy al agua. Desde hace años lo practico; mis padres y mis amigos, también. Tengo una relación muy estrecha con Björn y venir a este evento me apetecía mucho. Es la primera vez que vengo a Tarifa. Me habían hablado muy bien de este sitio y ésta era la oportunidad perfecta», comenta Pedrosa. «El kite y el wind son mundos bastante diferentes. Nunca he probado el kite, pero seguro que si hay condiciones buenas veremos un buen espectáculo», añade el piloto que no descarta ponerse el traje de neopreno.