«La Federación Vasca nunca ha querido integrarse en la Federación Española»

Carlos Garcia es presidente de la Federación Española de Surf desde el año 2005 y es ahora en 2018, después de que el surf ser proclamara olímpico hace poco más de dos años, cuando surfing español está mostrando su potencial.

Parece que el surf español está cogiendo la senda del éxito en los últimos meses después del oro en el campeonato del mundo ISA por equipos, el oro en el mundial de bodyboard junior de Armide Soliveres, los éxitos de Iballa Ruano en SUP o el mundial de "Gallo" ¿Se están recogiendo los frutos de un trabajo?

Pues sí, el surf español está en un momento de arrancada y sin paso atrás. Se empieza a notar el importante trabajo que han hecho los entrenadores, en un deporte donde hace quince años un surfista no tenía entrenador y hoy la mayoría de ellos pueden contar con esta figura bien de forma personal como a través de los clubes, escuelas o la propia federación. A parte de esto, también ha sido muy importante el apoyo de las familias. Estos han puesto en valor este deporte gracias a su vinculación con la naturaleza y a como ayuda a formar personalidades y dar valores a los que lo practican. Otro punto muy interesante a tener en cuenta es que ya tenemos en el agua a la segunda generación de surfistas, donde sus padres ya estaban vinculados al surf, eran competidores o grandes aficionados transmitiendo ese conocimiento, la experiencia y la formación a sus hijos. Todo esto suma y se empieza notar, haciéndonos ser muy optimistas para los juegos olímpicos. Pero no ya para los próximos en Tokio 2020, si no en los de Paris y California.

¿Cómo va el proyecto olímpico?

Pues va. No me gusta hablar de mala suerte porque la vida se compone de circunstancias pero para nosotros que somos una federación pequeñita, donde nos enfrentamos a nuestro primer proyecto olímpico y siendo una de las federaciones olímpicas que menos recursos recibe por parte de las administraciones, y con diferencia, nos hemos tenido que enfrentar a los avatares presupuestarios de todos estos últimos años en la que no hemos podido recibir un mayor impulso de la administración pública, y no porque ellos no quieran si no que la coyuntura ha sido así y contra eso no podemos luchar. La via de patrocinios también es un desafío ya que todo ahora es mucho más exigente y teniendo a federaciones con mucha más trayectoria es arduo complicado. No obstante contamos con el apoyo de Loterías del Estado e Iberdrola que es muy importante pero hablar de crecer, más que nada sabiendo lo que significa ser disciplina olímpica, es un gran desafío. Aun así, el proyecto olímpico va bien. Sólo hay que ver los resultados que van cosechando nuestros deportistas para ser positivos de cara al futuro a corto y medio plazo, estando convencidos que vamos a hacer un muy buen papel.

A nivel de deporte de base ¿Cómo está creciendo el asociacionismo y la creación de clubes?

Creo que hay que apostar por estas figuras, sobretodo para garantizar la seguridad en el deporte. Cada vez que salimos a hacer un deporte tenemos el riesgo de padecer una lesión o accidente. Hasta ahora, la seguridad social ha mirado hacia otro lado pero ya se dan casos que después de atender, como es su deber, ha pasado la factura al paciente. Es por eso que la figura del seguro deportivo o licencia federativa toma mucho peso y deberíamos apostar todos, aficionados, deportistas de competición, clubes y asociaciones para que todo el mundo que practique un deporte tenga la seguridad cubierta. Un tema donde las federaciones ya aportan mucho valor al poder negociar muy buenas polizas para los deportistas.

¿Y el deporte adaptado?

Esto es algo donde la Federación Española de Surfing tiene mucho que decir y nos sentimos muy orgullosos. Con lo pequeñitos que somos, nuestro surf adaptado es una referencia mundial ya que ostentamos el título de campeones del mundo con Aitor Francesena "Gallo", un gran surfista que el ser invidente no lo ha parado en ningún momento. En una semana nuestro equipo de surf adaptado se va a California a disputar el campeonato del mundo. A parte de esto tenemos dos proyectos de responsabilidad social corporativa dentro del programa "Surfing es Vida". Uno es en favor de la fibrosis quística donde se ha demostrado que nuestro deporte es muy favorable para las personas que padecen esta enfermedad y el otro programa se llama "Ningún Niño Sin Surf" que lo hacemos en colaboración con el ayuntamiento de Chiclana de la Frontera y con la Escuela de Surf Esencia, en la que acercamos el deporte del surf a las personas en riesgo de exclusión social. Son dos proyectos de los que nos sentimos muy orgullosos y trabajamos día a día para dar lo mejor de nosotros.

Hace unos meses estuvimos hablando sobre la controversia entre la federación de surf y la de remo debido a una lucha por la regulación del SUP a nivel internacional ¿cómo ha ido evolucionado este asunto?

Ha tenido una evolución muy favorable. Ahora nos encontramos a la espera de la resolución de los tribunales. Ha habido un punto de inflexión ya que la federación internacional de remo, que es la que está generando este conflicto ya que las federaciones nacionales se han mantenido al margen, convocó en agosto lo que llamaron un "campeonato del mundo" en Portugal y la justicia portuguesa le obligó a suspender la prueba porque en Portugal la federación que tiene delegada la gestión del Stand Up Paddle es la federación portuguesa de surf, como en España. Creo que este asunto ya no tiene ningún recorrido y sólo queda acatar lo que diga la justicia pero lo que está claro es que ahora en China se está celebrando el campeonato del mundo de SUP bajo el paraguas de la ISA.

Siguiendo con el SUP, en estos momentos tiene a la selección nacional de esta modalidad en China disputando la ISA World SUP ¿qué objetivos se esperan conseguir?

Tenemos muchas ilusiones y en estos momentos nuestros deportistas van pasando rondas y con opciones. Estoy convencido que nos vamos a traer dos o tres medallas y una clasificación por equipos excelente ya que hay mucha calidad, se está entrenando muy duro y hay muchas ganas.

Otro surfista español que está de enhorabuena es Natxo Gonzalez con su brillante participación en la parada de la Big Wave Tour que se celebró en Nazaré (Portugal) en la que consiguió el primer 10 de la historia en este exigente spot ¿cómo se ha vivido este hito en la federación?

Pues te puedes imaginar la alegría. Que el primer 10 sea de un surfista español es fantástico. Natxo es un excelente surfista, una excelente persona, un tío super humilde, trabajador y se merece eso y diez veces más. Para nosotros es la connotación de que el surf español domina en todas las especialidades y estamos muy orgullosos de Natxo, así se lo hemos hecho saber. Se ha consolidado como un gran representante del surf español y europeo. Animo a quien no haya visto el video que lo busque en internet porque es una maravilla.

¿Hay algún apoyo especial a los surfistas de grandes olas?

Nos encantaría pero como ya he comentado, somos una federación pequeña y que recibe pocos recursos por lo que es muy complicado dar un apoyo especial a un deportista. Intentamos apoyarles en difusión y representación ante estamentos públicos pero a nivel económico los patrocinadores privados son los que aportan el mayor volumen.

Hace unas semanas salió la noticia que la Federación Vasca de Surf se reunión en las oficinas principales de la ISA en California para pedir que se les reconociera como entidad independiente. ¿cómo vive esta situación?

Pues estamos acostumbrados. La federación vasca nunca se ha querido integrar en la federación española. Dicen que se le echó de la representación internacional que tenían, cosa que nos es verdad. La federación vasca estaba en la federación europea ya que en esos momentos no había federación española. En el momento que se constituye la federación española de surfing tuvo que cesar inmediatamente de su estatus ya que ya había una federación nacional. A partir de ese momento lo único que han estado haciendo es ser una cortapisa para el surf en esta comunidad ya han obligado al deportista a tener dos licencias si quieren participar en el calendario nacional y vasco, les impiden participar en el campeonato de España por equipos ya que la federación vasca no está adherida a la española y más detalles que complican la vida del deportista vasco. A mí también se me escapa todo este asunto político y me interesa relativamente, ya que soy un sufridor de todo lo que pasa en este país pero no acabo de comprenderlo. Creo que es una pérdida de esfuerzo y recursos que crean incertidumbres. No obstante, yo respeto mucho lo que hacen los demás y si ellos consideran que tiene que ir a la ISA a pedir lo que han pedido, y creen que pueden conseguirlo, Dios me libre de tener opinión a mayores. Lo que si tengo claro es que España tiene un orden constitucional y es lo que tenemos que cumplir. Si no nos gusta, habrá que intentar que se cambie pero es el que es y yo soy representante de la Federación Española de Surfing y voy a defender que España sea la representante del surfing a nivel internacional.