La Clipper Race vuelve a Puerto Sherry

La etapa inaugural de la Clipper 2025/2026 Round the World Yacht Race volverá a tener como destino la ciudad de El Puerto de Santa María y a Puerto Sherry como puerto anfitrión y sede.

La Clipper Race es la única regata de su tipo en el mundo que abre las puertas de la navegación oceánica a amateurs de todo el planeta. Sin necesidad de experiencia previa, los participantes reciben entrenamiento para afrontar una, varias o todas de las ocho etapas que componen esta vuelta al mundo de 40.000 millas náuticas.

Los diez equipos de esta edición llegarán a Puerto Sherry el próximo mes de septiembre, tras recorrer 1.200 millas náuticas desde Portsmouth (Reino Unido), desde donde partirá la regata el 31 de agosto, para completar una aventura de once meses.

Una cita marcada por la exigencia

Un arranque desafiante. Aunque la primera parte de la Etapa 1 es una de las más cortas del circuito, se considera de gran exigencia. La flota debe atravesar el Canal de la Mancha y el Golfo de Vizcaya, enfrentándose a mares traicioneros, rutas marítimas congestionadas y condiciones meteorológicas impredecibles. Tras una semana en el mar, la tripulación, aun adaptándose a la vida a bordo, estará sin duda ansiosa por llegar a Puerto Sherry.

Uno de los aventureros que se enfrentará a esta etapa —y que además navegará rumbo al país que considera su hogar— es Luis Martínez - Curt, de 51 años de edad, economista residente en Valencia. Curt se inscribió para las tres primeras etapas de esta edición tras visitar la escala de Puerto Sherry en el año 2023.

La Clipper Race vuelve a El Puerto de Santa María. L. V.

«Estar en la escala te permite entender mucho mejor la organización y captar el carácter familiar de la regata. No es algo que se perciba en blogs o artículos, sólo estando allí puedes sentir lo integrados que están todos y lo diversa que es la experiencia y la tripulación. En Puerto Sherry tuve la oportunidad de navegar unas horas en uno de los barcos y también pude ser testigo de las celebraciones en el podio, el ambiente y la emoción durante la salida. La visita fue más bien para ver si había alguna razón para no hacerlo… y no la encontré», señaló.

Puerto Sherry: plataforma estratégica internacional

La alianza con la Clipper Race forma parte de la visión estratégica a largo plazo de Puerto Sherry, que se consolida como destino clave para la navegación oceánica e internacional. Esta plataforma global permite al puerto establecer relaciones sólidas con actores del sector, atraer más eventos internacionales y fomentar una comunidad próspera de vela y negocio.

Desde la última visita de la regata hace dos años, la marina ha mejorado sus infraestructuras y ha generado nuevas oportunidades de negocio vinculadas al turismo y la navegación gracias al impacto de la escala en el 2023.

La visita de la Clipper Race en septiembre traerá más de 200 regatistas internacionales al puerto deportivo y la ciudad de El Puerto de Santa María, y se espera que cientos de personas de todo el país asistan a las ceremonias de llegada y salida.

«Ser puerto anfitrión de la Clipper Race una vez más es un honor y una gran alegría. Esta regata encarna valores que compartimos en Puerto Sherry: perseverancia, trabajo en equipo, sostenibilidad y una profunda pasión por el mar. Estamos encantados de dar la bienvenida a la flota, la tripulación y a todos los participantes en esta increíble aventura. España, y especialmente El Puerto de Santa María, les espera con los brazos abiertos para compartir lo mejor de nuestra tierra, nuestra cultura y nuestra hospitalidad», asegura Nicolás Figueras, director general de Puerto Sherry.

Por su parte, Kate Ashley, directora de asociaciones de la Clipper Race, añade: «Estamos encantados de colaborar con Puerto Sherry por segunda edición consecutiva. Como marina reconocida por sus excelentes instalaciones y su arraigado legado marítimo, ya que es un puerto anfitrión ideal para nuestra regata mundial y sus tripulaciones internacionales, que sin duda estarán deseando regresar a la vibrante costa sur española».

Una escala con sabor gaditano

Durante su estancia en las aguas de la Bahía de Cádiz, la tripulación disfrutará de un programa especial de actividades culturales y gastronómicas organizado por Puerto Sherry, que incluye rutas gastronómicas, exposiciones locales y talleres educativos centrados en el mar y la sostenibilidad. Además, los barcos abrirán sus escotillas al público, brindando una oportunidad única de conocer cómo es la vida a bordo de estos veleros oceánicos.

Será el viernes 12 de septiembre cuando Puerto Sherry celebre una gran fiesta de despedida, con música, desfile de velas y la emocionante ceremonia de salida de los barcos rumbo a Punta del Este, Uruguay, que podrá ser vista por todo aquel que lo desee desde el espigón del puerto deportivo y el paseo del pueblo marinero.

La representación española

Además de Luis Martínez - Curt, otros tres residentes en España participarán en esta edición: Francesc Batlle Perales, de 61 años de edad y natural de Gerona; Jorge García Rodríguez, madrileño de 62 años de edad; y Jessica Hoelscher, alemana residente en Palma de Mallorca de 55 años de edad.

También participarán tres españoles residentes en el extranjero: Lucas Radev Roig, de 19 años de edad y residente en Reino Unido; Ricardo Sánchez - Moreno, de 57 años de edad y residente en Francia; y Augusto Barcia, de 56 años de edad y residente en Dubái.

La Clipper Round the World Yacht Race fue fundada por Sir Robin Knox-Johnston allá por el mes de marzo de 1995. Los participantes pueden inscribirse en una o varias etapas, así como completar la circunnavegación completa de 40.000 millas náuticas.

La flota está compuesta por diez veleros Clipper 70 diseñados específicamente para travesías oceánicas. La regata incluye seis cruces oceánicos, siendo la única del mundo que atraviesa el océano Pacífico Norte.

La Clipper Race pasará por 14 puertos durante su recorrido global, entre otros, Portsmouth (Reino Unido), Puerto Sherry (España), Punta del Este (Uruguay), Ciudad del Cabo (Sudáfrica), Fremantle (Australia), Qingdao (China), Tongyeong (Corea del Sur), Seattle (Estados Unidos) y Oban (Escocia).