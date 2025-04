La cantera estrena año en la Bahía de Cádiz

Cambio de año a lo grande en las aguas de la Bahía de Cádiz, donde este jueves 2 de enero de 2025 dará comienzo la XI Regata Ciudad de El Puerto, incluida en el exclusivo Trofeo Excellence Cup de Optimist desde hace ocho años.

La regata organizada por el CN Puerto Sherry reúne en torno a 200 regatistas de ocho comunidades autónomas y seis países, y lo hará en una de las citas más esperadas por la cantera. La regata forma parte de un exclusivo circuito de seis regatas que se disputan en diferentes lugares de España, de las que ya se han disputado dos: una en Vigo y otra en Palma de Mallorca. La andaluza supondrá el ecuador del circuito y cederá el testigo a Torrevieja, Palamós y Valencia.

La regata destaca por las fechas y también la edad de sus participantes, menores de 16 años de edad, lo que hace que no solo atraiga a jóvenes promesas de la vela, sino también a sus familias, creando un ambiente único y muy especial. La llegada de niños y sus acompañantes a la ciudad supone, además, un impulso significativo para la economía local, con un aumento en la actividad turística y la ocupación hotelera, al tiempo que contribuye a la promoción como destino para el deporte y el ocio en un entorno privilegiado.

Playa asfáltica de Puerto Sherry. FAV

Dos citas en una

En lo deportivo, los participantes competirán por los títulos de la Regata Ciudad de El Puerto a los vencedores en las categorías Sub 16, Sub 13 y Sub 11, tanto en masculino como en femenino, y el Trofeo Excellence Cup al ganador o ganadora absoluto.

La Regata Ciudad de El Puerto que se viene celebrando desde el año 2014 de forma ininterrumpida, daba en el 2018 un salto cualitativo y cuantitativo al conseguir su inclusión en el exclusivo circuito de la Excellence Cup, lugar al que no ha dejado de pertenecer dado el éxito en su organización, los primeros años por parte del Real Club Náutico de El Puerto de Santa María y desde el año 2023 bajo la organización del CN Puerto Sherry y ahora desde sus renovadas instalaciones en la playa asfáltica del puerto deportivo.

En su organización colabora el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, la Diputación de Cádiz, la Junta de Andalucía, Puerto Sherry, la Asociación Española Clase Internacional Optimist (AECIO), la Real Federación Española de Vela (RFEV) y la Federación Andaluza de Vela (FAV).

La primera salida está prevista este jueves 2 de enero a las 13.00 horas con tres pruebas en cartel, las mismas cada día hasta completar un máximo de nueve, siempre que las condiciones lo permitan. A este respecto, la meteorología anuncia tres días soleados y vientos de diez nudos de intensidad media.