Triple acento español en el estreno del Challenge de Cádiz

El Challenge de Cádiz ha arrancado con espectáculo español. El protagonista del estreno, Quim Vidal, va a por la segunda victoria del año al arrancar con una espectacular vuelta de 65 golpes (-7) en el Iberostar Real Novo Sancti Petri Golf Club para situarse líder en solitario del torneo, con el malagueño Rocco Repetto a un golpe, y el más local, el gaditano Mario Galiano a tres.

Vidal, que ya sabe lo que es ganar esta temporada, ya que lo hizo en el Challenge de Delhi, ha demostrado por qué ocupa la sexta posición del ránking del HotelPlanner Tou. Con un juego sólido, preciso desde el 'tee' y brillante en los 'greenes', Vidal marcó el ritmo desde primera hora con cinco 'birdies' consecutivos, y cerró una jornada cargada de 'birdies' y confianza.

«Estoy contentísimo. He empezado súper bien, con cinco 'birdies' seguidos que aún no hacía tanto viento como por la tarde, y he pegado buenos golpes de salida, muy buenos 'putts', buenos 'chips' y me ha salido súper bien y me ha ayudado para el resto del día», empezaba señalando.

Y aseguraba: «La clave ha sido mantener la calma, el foco, ya que he ido pegando buenos golpes y cuando he pegado uno malo no le he dado mucha importancia. Cuando he conseguido un 'birdie' he ido a por el siguiente hoyo y al siguiente golpe. El viento ha empezado a soplar bastante cuando he pasado por el cruce y desde el primer hoyo he tratado de aguantar, no jugar tan agresivo, mantener la calma y me ha ayudado; no he hecho tantos birdies y sí algún 'bogey', aunque contento porque se estaba poniendo feo. No me apasiona jugar con viento, la semana pasada también tuvimos mucho viento y no se me dio tan bien, pero es un campo diferente y eso ayuda», señaló.

Y Quim Vidal apostilló: «Jugar en España es increíble. Cada vez que venimos a España te da tranquilidad porque sabes que vas a comer súper bien, va a hacer buen tiempo casi seguro y se siente como en casa. ¿Qué más se puede pedir? Mejor que aquí no hay nada».

El malagueño Rocco Repetto, que también llega a Cádiz con una victoria, esta en el Alps Tour de Túnez, ha aguantado contra viento y marea para, con ocho 'birdies' y dos 'bogeys', escalar a la segunda posición en solitario.

La competición se celebra en Chiclana de la Frontera. LA VOZ

La tercera posición la comparten el francés Oihan Guillamondeguy y el sueco Ollie Jacobsson con cinco golpes bajo par, uno menos que el gaditano Mario Galiano, que ha presentado una de las mejores tarjetas del estreno, con seis 'birdies' y dos 'bogeys' para un total de cuatro bajo par con los que ocupa la quinta posición.

«He jugado muy bien desde el inicio, he arrancado metiendo un par de 'putts' de siete y diez metros que te da bastante confianza para empezar la vuelta. Después he jugado bastante regular los dos pares tres, me ha costado pegar la bola con viento en contra y mantenerla en línea, pero he sabido estar en calma y he aprovechado los dos pares cinco en la segunda vuelta. He jugado un golf muy sólido y no he tenido muchos errores, he fallado un par de 'greenes', uno he recuperado y otro no, así que contento. Yo que soy de la zona, esperaba que soplara más viento, se ha mantenido más o menos igual hasta el final que ha bajado un poco, y ha sido bastante justo para todos», aseguró

Y destacó: «Estoy jugando mucho mejor. No sé decir lo que ha cambiado en mí, pero cambié de entrenador, estoy trabajando con Jordi García del Moral, y eso me dio un poco más de tranquilidad, estabilidad y comodidad porque me conoce mucho. Los dos últimos años me dije que lo tenía que poner todo encima de la mesa porque no podía estar tanto tiempo sufriendo desde que me hice profesional, empecé a jugar más tranquilo, entrenando bien con Jordi, me he encontrado más a mi mismo, más tranquilo en el campo y eso ayuda a jugar mejor y que salgan los resultados».

Visita institucional

Gorka Lerchundi, director general de Deportes de la Junta de Andalucía, ha disfrutado de un día de golf y seguimiento del torneo acompañado por Pablo Bernárdez, director del Comité de Profesionales de la Real Federación Española de Golf; Héctor Llanza, Gerente del Iberostar Real Novo Sancti Petri Golf Club; y Javier Gervás, Director General de JGolf.

El Challeng de Cádiz no ha hecho más que comenzar, pero el mensaje es claro: Quim Vidal, Rocco Repetto y Mario Galiano han venido a por todas, que es dar el salto al DP World Tour.

El Challenge de Cádiz que se está disputando en el Iberostar Real Novo Sancti Petri Golf Club, está patrocinado por la Real Federación Española de Golf, con el apoyo de Hotel Planner Tour, y la Real Federación Andaluza de Golf, así como el Consejo Superior de Deportes (CSD), la Junta de Andalucía, Iberostar Real Novo Sancti Petri Golf Club & Iberostar Beachfront Resorts, Kyocera (servicios oficiales de impresión), Allianz, Mahou San Miguel, Solán de Cabras, AON, Halcón Viajes, Volvo, Titleist, Viñas Familia Gil, Maximiliano Jabugo, Licor Mediterráneo y Viamed, bajo la organización de JGolf.