Djokovic: «He conseguido cosas que mucha gente me decía que no lograría»

Novak Djokovic consigue reescribir una parte de la historia después de superar a Stefanos Tsitsipas por 6-7 (6), 2-6, 6-3, 6-2 y 6-4, pues es el primer tenista en el circuito masculino que consigue ganar, al menos dos veces, los cuatro Grand Slams . Además, se acerca a uno solo de los 20 de Rafael Nadal y Roger Federer quienes, por el momento, marcan el límite de la eternidad.

«Ser parte de la historia del deporte que amo es muuy inspirador. Han sido tres de los más grandes logros de mi vida: con la semifinal ante Rafael Nadal, remontar ante Tsitsipas, que era su primera final, pero tampoco perdía nada», indicó sobre su segundo Roland Garros. Y explicó un poco más cómo ha ido el proceso de este partido de cuatro horas y 11 minutos contra Stefanos Tsitsipas. «Tengo conversaciones internas dentro de mi cabeza, pero hoy hay dos voces, después de ir dos sets abajo una que te dice: 'ya está' y otra que 'sí, que puedes' . Me he dicho que sí que podía, me he animado, intentando vivir con mi yo interior porque sabía que mi tenis estaba allí, y esa voz ha ido poco a poco creciendo, hasta que no había ninguna duda para mí».

Está también en el mejor camino de conseguir el Golden Slam, ganar los cuatro Grand Slams en el mismo año. Pero no se quiere marcar demasiadas metas, al menos en estas horas en las que acaba de ganar su segunro Roland Garros: «Todo es posible. Con lo que he pasado en mi carrera, este viaje está siendo fantástico. He conseguido cosas que mucha gente me había dicho que no lograría . Estaba en posición del Golden Slam, pero también lo estuve en 2016, y ahora solo hay dos semanas entre la final de Roland Garros y Wimbledon. Es complicado porque la transición tiene que ser lo más rápida y eficiente posible. Voy a disfrutar este premio y pensar en Wimbledon en unos días. Claro que me haría feliz jugar porque el año pasado no se jugó y porque he tenido muy buenos resultados allí. Espero qoder mantener la racha. Me gusta mucho la hierba. A lo mejor puedo utilizar esta confianza que tengo de París para Wimbledon ».

«En la pista no tienes demasiado tiempo para pensar solo en una cosa, los pensamientos van y vienen todo el rato muy rápido. La habilidad mental para volver al partido y equilibrar los momentos de tensión la tienes que sacar tú solo. Es un deporte de uno contra uno y no lo logras el partido se acaba para ti. He puesto mucho esfuerzo en el entrenamiento mental », analizó sobre su trayectoria, esa que mantiene en paralelo con Nadal y Federer. «Todavía no estoy ahí (en los 20 Grand Slams del español y el suizo), y ellos están jugando increíble, a un nivel muy alto, especialmente Rafa. Y estaremos compitiendo en los mismos torneos y por el mismo objetivo. Claro que voy a seguir buscando eso, pero también quiero hacer y dejar mi propio camino», expuso como reto de futuro.

Le dio la raqueta a un chaval de la grada, y así explicó el motivo: «Ha estado todo el partido en mi oído. Me estaba guiando todo el rato: 'mantén tu servicio', 'consigue meter la pelota en medio'... me ha parecido genial», explicó sobre su gesto de darle la raqueta a un niño de la grada.