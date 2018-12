Tenis Rafa Nadal: «Soy consciente de que mi carrera es difícil de igualar» El tenista español ha repasado su año y su futuro en una entrevista en el canal '#Vamos' de 'Movistar +'

Rafa Nadal, tenista número dos de la clasificación ATP mundial, ha concedido una entrevista al canal '#Vamos' de 'Movistar +' y ha repasado alguna de las cuestiones más destacadas de 2018, así como algunas referidas a su futuro. Tras lograr cinco títulos en nueve torneos disputados, este año ha estado marcado por las lesiones del balear: «No puedo estar contento porque he pasado por momentos difíciles. Los resultados han sido muy buenos cuando he competido, pero he competido menos que cualquier otro año en mi carrera por culpa de los problemas físicos».

Sin embargo, como tantas otra veces antes, confía en volver «más fuerte», un regreso que se producirá en Abu Dabi, en un torneo de exhibición de Mubadala, del 27 al 29 de diciembre. «He sido castigado más por las lesiones que cualquier otro rival mío. Lo bueno es que suelo volver más fuerte. No creo que sea una cuestión de 'kilómetros' porque cuando tenía menos también tenía lesiones. La naturaleza me ha dado virtudes y defectos y las lesiones, sobre todo en las rodillas y el pie».

Tras someterse a un cirugía en el tobillo derecho que lo marginó de la última etapa del circuito en este 2018, el tenista español está preparado para lo que le pueda deparar el 2019. Además, preguntado sobre los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Nadal confesó que «no es ni una meta ni un objetivo»: «He tenido la suerte de competir en plenitud de condiciones en dos Juegos y me perdí los de Londres. Me gustaría llegar a Tokio 2020, pero no es una prioridad. Jugaré mientras me haga feliz y mi cuerpo aguante».

Considerado como uno de los mejores deportistas de la historia de España, Nadal también fue cuestionado por su figura y sobre si cree que alguien podrá igualar sus éxitos en algún momento: «En el deporte español, sí. Si lo he hecho yo, lo harán otros. En el tenis, soy consciente de que mi carrera es difícil de igualar, pero supongo que llegará uno que lo haga y ojalá que quien lo supere sea español»