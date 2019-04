La presión de los fans obliga a la ATP a cambiar un cartel que ninguneaba a Nadal

La ATP se ha visto obligada a modificar el cartel que anunciaba la temporada en tierra batida en el circuito. Todo, por la presión ejercida por los aficionados al tenis, que vieron en el cartel original cierto ninguneo a Rafa Nadal.

El balear aparecía en el anuncio en una posición secundaria. Roger Federer aparecía en el lugar de privilegio, mientras que Nadal, de lado, estaba detrás de él. Djokovic también parecía tener mayor presencia.

Más abajo de los tres dominadores del circuito aparecen Alexandr Zverev, Kei Nishikori y Dominic Thiem. Por último, tres de los grandes valores jóvenes: Stefanos Tsitsipas, Frances Tiafoe y Denis Shapovalov.

Las críticas por la posición de Nadal en las redes sociales tuvieron una rápida respuesta por parte de la ATP, que al poco tiempo publicaba un nuevo cartel con la leyenda: «Los aficionados han hablado».

En esta nueva imagen aparece Nadal en el lugar de Federer, que a su vez pasa a ocupar el sitio que antes tenía el balear. Federer regresa a la tierra batida esta temporada después de dos años de ausencia.

The fans have spoken...#ClayCourtThings is back for a second series 😉 pic.twitter.com/yLn6W00SGC