Actualizado: 14/09/2018 12:39h

30 - 0 SET 1 1 - 1

El globo defensivo de Pablo Carreño Busta se va fuera 15 - 0 SET 1 1 - 1

El golpe de derecha de Pablo Carreño Busta se va fuera Buen juego de Carreño para España! Trató de desgastar a Paire todo lo posible para poder abatirle en su propio error. Veremos si mantiene este nivel durante el resto del choque. 0 - 0 SET 1 1 - 1

La contradejada de Benoit Paire se estrella en la red

15 - 40 SET 1 1 - 0

El passing shot de Benoit Paire se va fuera Segundo servicio liftado de Pablo Carreño Busta, Benoit Paire no puede precisar el resto y la bola se va fuera 15 - 15 SET 1 1 - 0

El revés de Benoit Paire se va fuera 15 - 0 SET 1 1 - 0

Pablo Carreño Busta estrella su golpe de revés en la red Juego para Francia! Benoit Paire no ha desperdiciado ningún momento del saque, salvo una doble falta, para expresar su buen nivel en el primer punto del partido.

Saque plano de Benoit Paire, el resto de Pablo Carreño Busta se va fuera 40 - 15 SET 1 0 - 0

Benoit Paire con una volea cercana a la red consigue el punto Benoit Paire falla su segundo servicio, doble falta Ace de Benoit Paire con un saque plano que no puede devolver Pablo Carreño Busta 15 - 0 SET 1 0 - 0

El revés de Pablo Carreño Busta se va fuera

COMIENZA EL PARTIDO! Comienza la ceremonia inaugural de las semifinales de la Copa Davis! Los tenistas de los dos combinados nacionales de España y Francia saltan a la pista para el previo al partido entre Benoit Paire y Pablo Carreño. Esta será la séptima ocasión en la que se enfrenten ambos jugadores. De momento existe máxima igualdad en el cara a cara con tres victorias para cada uno en sus seis partidos previos, aunque hay que comentar que el tenista español ha logrado sus tres triunfos en los cuatro últimos choques. Solo se han medido en dos ocasiones previas en pista dura, con una victoria para cada uno. Este año, el tenista francés apenas ha podido superar las primeras rondas en la mayoría de los campeonatos disputados y solo despuntó al comienzo de la temporada tras alcanzar las semifinales en los torneos de Maharashtra y Sydney. Benoit Paire milita actualmente en el puesto 54 del ranking ATP, lejos de su mejor posición histórica allá por enero de 2016 (18º). El jugador de Avignon logró en 2015, en Bastad, el único título que ha logrado hasta el momento.

Carreño ha tenido un año complicado debido a las lesiones, lo que le ha impedido tener la continuidad necesaria para continuar por la senda que le llevo a ganar sus tres títulos ATP en 2016 y 2017. En la presente campaña, su mejor resultado fue alcanzar las semifinales en el Masters 1000 de Miami, el Conde de Godó y, más recientemente, en Winstom Salem, aunque no pudo pasar de la segunda ronda en el US Open. Este será el cuarto partido de Pablo Carreño en la competición, el tercero en individuales. De momento el jugador asturiano cuenta con una victoria y una derrota en sus dos encuentros disputados en categoría individual. DATO. Esta será la séptima eliminatoria que enfrente a España y Francia y Copa Davis. Los hispanos dominan el cara a cara con seis victorias, aunque todavía colea el 5-0 con el que los galos derrotaron a los españoles en Clermont-Ferrand en 2010, en la última serie disputada en suelo galo. La selección capitaneada por Sergi Bruguera ha contado para esta cita con la importante baja por lesión de Rafa Nadal. Como ya sabrán, el tenista de Manacor se tuvo que retirar en su partido semifinales del pasado US Open contra Juan Martín del Potro. Hoy, en la primera jornada de la serie, abren el fuego Benoit Paire contra Pablo Carreño. Posteriormente, en el segundo encuentro de individuales, Lucas Pouille se medirá a Roberto Bautista.

En este último año con el formato actual de competición, España vuelve a figurar entre los cuatro mejores equipos y tiene la opción de plantarse en su primera final precisamente desde ese 2012. La Armada disputa su primera semifinal en este prestigioso torneo desde 2012. Después de conseguir cinco títulos y disputar siete finales en apenas trece años, llegó una complicada época en la que el equipo incluso llegó a bajar al Grupo I. Buenos días!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la eliminatoria de semifinales de la Copa Davis entre Francia y España desde el Stade Pierre Mauroy de Lille. Preparados? Comenzamos