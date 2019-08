Actualizado: 31/08/2019 19:55h

Actualizar

No está mostrando su mejor tenis Nadal, pero poco a poco decanta la balanza hacia su lado. Agresivo en sus golpeos el tenista coreano, que no está consiguiendo estar del todo cómodo en el intercambio. No se le escapa al tenista español! 2-5 tras un inicio duro del juego en el que el coreano comenzó bien tratando de atacar la red. Se repuso el tenista balear para dominar y decantar todo a su favor. Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Hyeon Chung se va fuera Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Hyeon Chung

Iguala el juego Rafa Nadal tras un inicio dubitativo. 30-30 Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Hyeon Chung no puede precisar el resto y la bola se va fuera 30 - 15 SET 1 2 - 4

Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Rafael Nadal supera a Hyeon Chung y gana el tanto Se pone 0-30 el tenista asiático. 30 - 0 SET 1 2 - 4

Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red

Buena subida a la red de Chung para comenzar por delante el saque de Nadal. 15 - 0 SET 1 2 - 4

Remate desde el centro de la pista de Hyeon Chung que no da opciones a Rafael Nadal Rompe Rafa Nadal! 2-4 para el manacorí que encarrila el primer set del encuentro. Muy buen juego del tenista español para romper al coreano. 0 - 0 SET 1 2 - 4

El revés de Hyeon Chung se va fuera Salva la primera bola Chung tras un gran punto, dominando sobre el tenista balear.

30 - 40 SET 1 2 - 3

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Dos bolas de break para Rafa Nadal! 15 - 40 SET 1 2 - 3

El revés de Hyeon Chung se va fuera Segundo servicio liftado de Hyeon Chung, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera 0 - 30 SET 1 2 - 3

El golpe de derecha de Hyeon Chung se va fuera

Se pone Nadal 2-3 con un saque directo. De momento igualado el partido con ambos tenistas tratando de dominar su servicio. Domina el juego en el fondo de la pista e intercambios rápidos. Ace de Rafael Nadal con un saque liftado en su segundo servicio que no puede devolver Hyeon Chung 15 - 40 SET 1 2 - 2

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Hyeon Chung y consigue el punto 15 - 30 SET 1 2 - 2

Hyeon Chung estrella su golpe de revés en la red No están golpeando bien ambos tenistas a la pelota. 5 errores no forzados para cada uno.

15 - 15 SET 1 2 - 2

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Hyeon Chung no puede precisar el resto y la bola se va fuera Ace de Hyeon Chung con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal 40 - 30 SET 1 1 - 2

El golpe de derecha de Hyeon Chung se va fuera Buenos saques de Chung que están obligando a Nadal a restar mal.

Saque plano de Hyeon Chung, el resto de Rafael Nadal se va fuera Segundo servicio liftado de Hyeon Chung, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera 15 - 15 SET 1 1 - 2

Hyeon Chung estrella su golpe de revés en la red Saque plano de Hyeon Chung, el resto de Rafael Nadal se va fuera Mucho juego desde el fondo de la pista entre ambos, y sobre todo un inicio con algún que otro error no forzado que podría haber sido prevenido. De momento Nadal va por delante 1-2.

Inicio del partido disputado entre ambos tenistas. Tras el primer juego de introducción en el que Nadal no tuvo oposición, los dos siguientes han sido más competidos por ambos tenistas. 0 - 0 SET 1 1 - 2

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Hyeon Chung y consigue el punto 30 - 40 SET 1 1 - 1

Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Gran punto entre ambos tenistas que se lleva Chung. Golpes muy agresivos desde el fondo de la pista. 15 - 40 SET 1 1 - 1

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red

0 - 40 SET 1 1 - 1

Revés desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Hyeon Chung Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Hyeon Chung se va fuera 0 - 15 SET 1 1 - 1

El golpe de derecha de Hyeon Chung se va fuera Bien aguantado por parte de Chung. que ha conseguido dar la vuelta al juego y tras un gran ace en la igualdad se ha llevado su saque. 0 - 0 SET 1 1 - 1

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red

Ace de Hyeon Chung con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Segundo servicio liftado de Hyeon Chung, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Punto de break para Rafa Nadal. Muchos errores no forzados de Chung tras su saque. 30 - 40 SET 1 0 - 1

El golpe de derecha de Hyeon Chung se va fuera 30 - 30 SET 1 0 - 1

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red

15 - 30 SET 1 0 - 1

El golpe de derecha de Hyeon Chung se va fuera Saque plano de Hyeon Chung, el resto de Rafael Nadal se va fuera 0 - 15 SET 1 0 - 1

El golpe de derecha de Hyeon Chung se va fuera Primer juego del partido para Rafa Nadal. El balear ha comenzado con su saque para imponerse de inicio al coreano. Juego rápido. 0 - 0 SET 1 0 - 1

El golpe de derecha de Hyeon Chung se va fuera

0 - 40 SET 1 0 - 0

Hyeon Chung estrella su golpe de revés en la red 0 - 30 SET 1 0 - 0

El revés de Hyeon Chung se va fuera Ace de Rafael Nadal con un saque liftado en su segundo servicio que no puede devolver Hyeon Chung COMIENZA EL PARTIDO! Por su parte Rafa Nadal no tuvo que "jugar" la anterior ronda debido a que su rival, el australiano Kokkinakis, se retiró al poco tiempo de comenzar el partido debido a una lesión en el hombro derecho.

En la anterior ronda, Chung eliminó a Verdasco en un partido que se extendió hasta los 5 sets. El coreano puede notar el cansancio acumulado en un enfrentamiento que se alargó y en el que acabó cansado. El camino de ambos en 2019 ha sido muy distinto. El balance de Chung es de 1-4, y este será para el coreano su segundo torneo (entre Masters 1000 y Grand Slams). Para Rafa Nadal este ha sido un año exigente, teniendo una gran participación. En referencia a torneos importantes, Chung ha obtenido su mejor resultado en Australia el año pasado. Consiguió alcanzar las semifinales para enfrentarse a Roger Federer pero tuvo que abandonar el partido por problemas físicos. Mientras que para el coreano Chung esta tercera ronda será la máxima a la que haya llegado en el US Open, Rafa Nadal intentará buscar en 2019 su tercer torneo consecutivo alcanzando mínimo semifinales. A lo largo de 2019 el surcoreano Hyeon Chung ha ido cayendo desde el puesto 25 al 170 en el ranking ATP. Por su parte Nadal se ha mantenido en el segundo puesto a lo largo del año.

Hyeon Chung es un tenista que se defiende bien en el fondo de la pista. Rápido y capaz de llegar a los golpeos de su rival. Por el contrario su servicio no están bueno como su defensa, algo que le perjudica. En los dos partidos Rafa Nadal se llevó la victoria, aunque Hyeon Chung consiguió prolongó el primer set de cada partido hasta el séptimo, forzando a que Nadal sudara para ganarle en el inicio de partido. Ambos tenistas se han enfrentado en dos ocasiones a lo largo de sus carreras. Las dos se dieron en 2017 en Barcelona y en el Masters 1000 de París. Mientras que el tenista de Manacor se encuentra en el número dos del ranking ATP, el tenista de Corea del Sur se encuentra en el puesto 170. Caminos dispares para uno y otro deportista en 2019. Un saludo a todos y todas! Hoy arranca la tercera ronda del US Open para Rafael Nadal, el tenista español se enfrentará al coreano Hyeon Chung por continuar en el torneo estadounidense.