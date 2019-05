La furia de Kyrgios, expulsado de Roma tras tirar una silla a la pista

El australiano Nick Kyrgios ha sido descalificado este jueves del Masters 1000 de Roma tras lanzar una silla a la pista durante el partido de segunda ronda que disputaba contra el noruego Casper Ruud.

Kyrgios, que ya había creado polémicas por su actitud su estreno contra el ruso Daniil Medvedev, perdió la calma tras ir perdiendo por 2-1 en el set decisivo, lanzó su raqueta al suelo con rabia, y a continuación agarró una de las sillas de su lado para lanzarla al centro de la pista.

El australiano también golpeó con un pie una botella y el árbitro ordenó su descalificación de forma inmediata, lo que dio a Ruud el pase a los octavos de final. En ese momento, el resultado era 6-3, 6-7(5) y 2-1 a favor del noruego.

Era el segundo partido de Kyrgios en esta edición del torneo romano, después de imponerse por 6-3, 3-6 y 6-3 a Medvedev en la pista central, recibiendo los pitos de parte de los aficionados por una serie de actitudes poco profesionales.

Kyrgios gets a game penalty and then walks off court, handing Casper Ruud a place in the last 16#ibi19pic.twitter.com/T4jhvbV1RN