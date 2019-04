Actualizado: 20/04/2019 15:21h

Gana su servicio Fabio Fognini! El viento le jugó esta vez una muy mala pasada a Nadal, que tuvo en su mano poder ganar, pero no pudo con la condición del temporal. 0 - 0 SET 1 3 - 3

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera 40 - 30 SET 1 2 - 3

Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red 30 - 30 SET 1 2 - 3

El revés de Rafael Nadal se va fuera

15 - 30 SET 1 2 - 3

Fabio Fognini estrella su golpe de derecha en la red 15 - 15 SET 1 2 - 3

Remate desde la red de Fabio Fognini que no opciones a Rafael Nadal 0 - 15 SET 1 2 - 3

Remate desde el centro de la pista de Rafael Nadal que no da opciones a Fabio Fognini Otro break! No consigue Nadal aprovecharse de los errores del italiano y termina cometiendo otros propios que acaba con Fognini consiguiendo el punto y pudiendo empatar de nuevo el partido! 0 - 0 SET 1 2 - 3

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red

40 - 30 SET 1 1 - 3

El revés de Fabio Fognini se va fuera Dos bolas de break para Fognini! Está loco el partido por culpa del viento. 40 - 15 SET 1 1 - 3

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Fabio Fognini que supera a Rafael Nadal y consigue el punto 30 - 15 SET 1 1 - 3

Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red 15 - 15 SET 1 1 - 3

El globo defensivo de Rafael Nadal se va fuera

0 - 15 SET 1 1 - 3

Fabio Fognini estrella su golpe de revés en la red Break para Rafa Nadal! Nuevo mal servicio del italiano que acaba dándole la ventaja a Nadal, que se puede poner 4-1 en su saque ahora mismo! 0 - 0 SET 1 1 - 3

Fabio Fognini estrella su golpe de revés en la red 0 - 40 SET 1 1 - 2

Fabio Fognini estrella su golpe de derecha en la red 0 - 30 SET 1 1 - 2

El golpe de derecha de Fabio Fognini se va fuera

0 - 15 SET 1 1 - 2

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Fabio Fognini y consigue el punto Punto para Rafa! Mantiene su saque esta vez y consiguió poner el 2-1 al primer descanso del partido. Veremos Fognini cómo reacciona de nuevo en su servicio. 0 - 0 SET 1 1 - 2

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Fabio Fognini y consigue el punto 15 - 40 SET 1 1 - 1

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Fabio Fognini se va fuera

0 - 30 SET 1 1 - 1

Fabio Fognini estrella su golpe de derecha en la red 0 - 15 SET 1 1 - 1

El revés de Fabio Fognini se va fuera Break para Rafa Nadal! Continuos errores con los réves de Fabio Fognini le llevan a desaprovechar la oportunidad que le brindó ganarle ese primer juego tan duro al balear. 0 - 0 SET 1 1 - 1

Fabio Fognini estrella su golpe de revés en la red 30 - 40 SET 1 1 - 0

Fabio Fognini con una volea cercana a la red consigue el punto

15 - 40 SET 1 1 - 0

Fabio Fognini estrella su golpe de revés en la red 15 - 30 SET 1 1 - 0

Fabio Fognini estrella su golpe de derecha en la red 15 - 15 SET 1 1 - 0

Fabio Fognini estrella su golpe de revés en la red Segundo servicio liftado de Fabio Fognini, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Break para Fabio Fognini! Juego muy largo entre los dos tenistas que acaba con el italiano presionando al balear y consiguiendo el primer juego del partido. Saque para Fognini.

0 - 0 SET 1 1 - 0

El globo defensivo de Rafael Nadal se va fuera ADV - 40 SET 1 0 - 0

Fabio Fognini con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Rafael Nadal se apunta el tanto 40 - 40 SET 1 0 - 0

Fabio Fognini estrella su golpe de derecha en la red ADV - 40 SET 1 0 - 0

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Fabio Fognini que supera a Rafael Nadal y consigue el punto 40 - 40 SET 1 0 - 0

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Fabio Fognini que supera a Rafael Nadal y consigue el punto

40 - ADV SET 1 0 - 0

El revés de Fabio Fognini se va fuera 40 - 40 SET 1 0 - 0

Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red 40 - ADV SET 1 0 - 0

El revés de Fabio Fognini se va fuera 40 - 40 SET 1 0 - 0

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red 40 - ADV SET 1 0 - 0

Fabio Fognini estrella su golpe de derecha en la red

Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Fabio Fognini se va fuera Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Fabio Fognini se va fuera Dos bolas de break para Fabio Fognini! 40 - 15 SET 1 0 - 0

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red 30 - 15 SET 1 0 - 0

El golpe de derecha de Fabio Fognini se va fuera

30 - 0 SET 1 0 - 0

El revés de Rafael Nadal se va fuera Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta COMIENZA EL PARTIDO! Ya saltan los dos tenistas a la pista de juego! En breves instantes, tras el calentamiento previo entre los dos deportistas, tendrá lugar el inicio del partido! Esto está a punto de caramelo! Vamos a ello! No se vayan muy lejos! En breves instantes tendrá lugar el inicio de la segunda semifinal del Masters 1000 de Montecarlo. Dusan Lajovic ya espera a su rival en la final. Será Fabio Fognini? Será Rafa Nadal? Nos queda poco para saberlo!

Enfrente tendrá al Rey de la Tierra Batida. Rafa Nadal juega muy bien ante el italiano, al que le ha sacado de quicio en multitud de ocasiones. No en valde ha conseguido derrotarle en sus últimos seis partidos de manera consecutiva. De hecho, sin contar las victorias logradas en este Masters 1000, Fabio Fognini perdió los cuatro partidos disputados en lo que va de año sobre arcilla. Sin contar las dos rondas de semifinales, Fabio Fognini solo logró alcanzar la tercera ronda de Montecarlo en las nueve ocasiones restantes. Un dato que dice muchas cosas en contra del italiano y a favor de Rafa. Por parte de Fabio Fognini, el italiano se encuentra en su segunda mejor participación en el torneo monegasco después de haber alcanzado las semifinales también en 2013, donde cayó, igual que Nadal, ante Novak Djokovic. Rafa Nadal no ha cedido ni un solo set en lo que llevamos de torneo, aunque Guido Pella estuvo a punto de lograrlo en el encuentro de ayer de los cuartos de final, pero el balear supo reponerse a un 4-1 en contra en el primer set.

El manacorí ha alcanzado la final en 12 ocasiones y solo perdió ante Djokovic 2013, siendo el serbio el único capaz de frenar a Rafa Nadal en la ronda de semifinales. Rafa Nadal es el claro favorito a alcanzar la final y a ganar el campeonato después de ser el tenista que más veces lo ha logrado. Ha ganado 11 de las 14 participaciones previas, cayendo una vez en cuartos, otra en semis y una vez perdió la final. Es la cuarta vez que se verán las caras en unas semifinales de un campeonato, además de ser la primera vez que lo hacen en el Masters 1000 de Montecarlo. Rafa Nadal se hizo con el triunfo en dos de esos choques, siendo los dos últimos. Fognini ganó la primera vez en Rio de Janeiro 2015 y necesitó tres sets. Este es el 15º encuentro entre los dos tenistas, siendo el balance más que favorable para Rafa Nadal. El tenista balear ha vencido al italiano en 11 de esas ocasiones por tres del itálico. Muy buenas tardes a todos! Bienvenidos a la segunda semifinal del Masters 1000 de Montecarlo! Asistimos a la pista central del condado monegasco para contarles todo lo que ocurra en este choque entre Rafa Nadal y Fabio Fognini!