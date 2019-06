Roland Garros La lluvia suspende la jornada en Roland Garros Los cuartos de final femeninos y los duelos Djokovic-Zverev y Thiem-Khachanov de este miércoles, aplazados al jueves

No hay tenis este miércoles en Roland Garros, definitivamente suspendida la jornada. El miércoles en París tenía mala pinta desde primera hora y se confirmaron los peores presagios. Se aplazan los partidos en Roland Garros, pendiente de un cielo plomizo que no deja de echar agua desde la mañana. Estaba previsto que la jornada empezara a las 14 horas, pero a las 16.31 minutos la organización confirmó que no se va a jugar, un contratiempo tremendo.

Abrían la sesión dos duelos de cuartos de final del cuadro femenino. Madison Keys y Ashleigh Barty estaban programadas a esa hora en la Suzanne Lenglen, mientras que en la Chatrier se cruzaban Simona Halep y Amanda Anisimova. Después de estos partidos iban los cuartos de final masculinos.

Novak Djokovic y Alexander Zverev estaban programados en la central, mientras que Dominic Thiem y Kharen Khachanov deberían enfrentarse en la Lenglen. Se ha ido posponiendo el inicio de los duelos, pero al final, y dado que no ha dejado de llover en todo el día, la organización ha optado por suspender la jornada. Falta por ver cómo se reorganiza el orden de juego con vistas al jueves.

Es un problema, el de la lluvia, que castiga permanentemente a París. Sin embargo, ya para la edición de 2020 la Chatrier tendrá techo retráctil, una gran noticia ya que Roland Garros es el único grande que de momento no ofrece recursos ante las inclemencias meteorológicas.

La lluvia también ha alterado el miércoles de Rafael Nadal, que tenía previsto entrenarse en las instalaciones Jean Bouin al mediodía. Con todo, el balear se beneficia de esta situación ya que hasta el viernes no compite contra Roger Federer en las semifinales.