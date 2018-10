El griego Tsitsipas se disculpa por su feo gesto con una recogepelotas

El griego Stefanos Tsitsipas se ha disculpado a través de las redes sociales después de que su feo gesto con una recogepelotas del torneo de Basilea se hiciese viral y le lloviesen las críticas. El prometedor tenista, que no atravesaba un buen momento en su partido contra Daniil Medvedev, pagó con la chica su frustración con un feo tirón. cuando ella trataba de ayudarle a sacar una nueva raqueta de su plástico.

Inmediatamente los aficionados le afearon su actitud con la recogepelotas, llenando las redes de críticas y comentarios muy negativos contra su acción.

Por eso Tsitsipas tomó la palabra horas después para asegurar que estaba «totalmente de acuerdo» con que lo que había hecho era «inaceptable». «Yo solo quería que mi raqueta estuviera lista para jugar. Nada más. Pido disculpas por mis acciones», agregó.

También quiso dejar claro que valora muy positivamente la labor de los recogepelotas en los partidos de tenis. «Yo fui recogepelotas una vez y créanme que la labor que tienen de poner todas las cosas en orden es dos veces la nuestra, los jugadores en la pista. Valoro todo lo que hacen para que nos sintamos satisfechos y cómodos cuando hacemos nuestro trabajo. ¡Son una gran ayuda!», argumentó.

I totally agree that this is unacceptable. I had nothing against the ball kid. I just wanted my racket ready for play. Nothing more than that. I apologize for my actions.

I was a ball kid once and trust me the job they have to put to have things in order is twice more than us, players on-court. I do appreciate everything they have to go through to make us feel comfortable and satisfied when we do our job. They are a big help!