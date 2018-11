Actualizado: 17/11/2018 19:56h

Gracias por seguir el partido con nosotros! Esperamos que hayan disfrutado del encuentro y de la retransmisión. Les esperamos esta noche para la otra semifinal, Novak Djokovic - Kevin Anderson! Hasta la noche! Además, el tenista alemán ha igualado el duelo ante Roger Federer con tres victorias cada uno y siguen alternando victoria y derrota los dos deportistas. Es la 15ª final de Zverev en el circuito, y ya espera a Novak Djokovic o Kevin Anderson. Victoria para Alexander Zverev! Primera final de la Copa de Maestros para el tenista alemán, que está completamente derrumbado de la emoción sobre la pista! JUEGO, SET Y PARTIDO PARA ALEXANDER ZVEREV!

0 - 0 SET 2 6 - 7

Revés desde el centro de la pista de Alexander Zverev que supera a Roger Federer Le queda una bola de partido para Alexander Zverev! 5 - 6 SET 2 6 - 6

El globo defensivo de Alexander Zverev se va fuera 4 - 6 SET 2 6 - 6

Roger Federer no consigue superar la red con su volea 4 - 5 SET 2 6 - 6

Revés desde el centro de la pista de Alexander Zverev que supera a Roger Federer

Ace de Alexander Zverev con un saque plano que no puede devolver Roger Federer Saque plano de Roger Federer, el resto de Alexander Zverev se va fuera Saque plano de Roger Federer, el resto de Alexander Zverev se va fuera Saque plano de Alexander Zverev, el resto de Roger Federer se va fuera 2 - 2 SET 2 6 - 6

Buen derechazo desde la red de Alexander Zverev que supera a Roger Federer

2 - 1 SET 2 6 - 6

El revés de Alexander Zverev se va fuera Saque plano de Roger Federer, el resto de Alexander Zverev se va fuera 0 - 1 SET 2 6 - 6

Roger Federer estrella su golpe de revés en la red NOS VAMOS AL TIE-BREAK! Ahora sí pudo Federer forzar el desempate en este segundo set! 0 - 0 SET 2 6 - 6

Alexander Zverev estrella su golpe de derecha en la red

40 - 0 SET 2 5 - 6

El globo defensivo de Alexander Zverev se va fuera Ace de Roger Federer con un saque plano que no puede devolver Alexander Zverev 15 - 0 SET 2 5 - 6

El golpe de derecha de Alexander Zverev se va fuera Fuerza el tie-break Alexander Zverev! Se lo asegura también en el segundo set. Solo queda ver si ahora Roger Federer es capaz de volver a perderlo o si, esta vez, llega al desempate. 0 - 0 SET 2 5 - 6

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Alexander Zverev que supera a Roger Federer y consigue el punto

Ace de Alexander Zverev con un saque plano que no puede devolver Roger Federer 15 - 30 SET 2 5 - 5

El revés de Alexander Zverev se va fuera 0 - 30 SET 2 5 - 5

El golpe de derecha de Roger Federer se va fuera 0 - 15 SET 2 5 - 5

El revés de Roger Federer se va fuera Juego para Roger Federer! Empate a cinco en el segundo set y estamos cerca del final de este parcial. Solo queda ver quién se lo lleva.

Saque plano de Roger Federer, el resto de Alexander Zverev se va fuera 40 - 15 SET 2 4 - 5

Alexander Zverev estrella su golpe de revés en la red 30 - 15 SET 2 4 - 5

Alexander Zverev con una volea cercana a la red consigue el punto 30 - 0 SET 2 4 - 5

Alexander Zverev estrella su golpe de derecha en la red Segundo servicio liftado de Roger Federer, Alexander Zverev no puede precisar el resto y la bola se va fuera

JUEGO PARA ZVEREV! Entramos en la fase crítica del partido! Es aquí donde el primer set empezó a tambalearse para el suizo! Veremos si ahora Federer reacciona de manera diferente. 0 - 0 SET 2 4 - 5

El revés de Roger Federer se va fuera 15 - 40 SET 2 4 - 4

El revés de Roger Federer se va fuera Ace de Alexander Zverev con un saque plano que no puede devolver Roger Federer 15 - 15 SET 2 4 - 4

Remate desde el centro de la pista de Roger Federer que no da opciones a Alexander Zverev

Saque plano de Alexander Zverev, el resto de Roger Federer se va fuera Juego para Roger Federer! El alemán estuvo a punto de volver a sorprender, pero el suizo supo reponerse y hacerse con el control del juego. 0 - 0 SET 2 4 - 4

El golpe de derecha de Alexander Zverev se va fuera 40 - 30 SET 2 3 - 4

El revés de Alexander Zverev se va fuera 30 - 30 SET 2 3 - 4

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Roger Federer que supera a Alexander Zverev y consigue el punto

Saque plano de Roger Federer, el resto de Alexander Zverev se va fuera 0 - 30 SET 2 3 - 4

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Alexander Zverev que supera a Roger Federer y consigue el punto 0 - 15 SET 2 3 - 4

Roger Federer estrella su golpe de revés en la red Nuevo juego para Alexander Zverev en blanco! El alemán no perdona en su saque y solo concedió un error que logró solventar con el break posterior. Imparable el germano en esta semifinal. 0 - 0 SET 2 3 - 4

El golpe de derecha de Roger Federer se va fuera

0 - 40 SET 2 3 - 3

El revés de Roger Federer se va fuera Saque plano de Alexander Zverev, el resto de Roger Federer se va fuera Ace de Alexander Zverev con un saque plano que no puede devolver Roger Federer Juego para Roger Federer! Sigue la igualdad total en el partido. Solo queda ver si tendrá el mismo guion final en el momento crucial del parcial, o si será el suizo quien se hace con este. Segundo servicio liftado de Roger Federer, Alexander Zverev no puede precisar el resto y la bola se va fuera

40 - 30 SET 2 2 - 3

Revés desde el centro de la pista de Alexander Zverev que supera a Roger Federer 40 - 15 SET 2 2 - 3

Alexander Zverev estrella su golpe de revés en la red Saque plano de Roger Federer, el resto de Alexander Zverev se va fuera Segundo servicio liftado de Roger Federer, Alexander Zverev no puede precisar el resto y la bola se va fuera 0 - 15 SET 2 2 - 3

Roger Federer estrella su golpe de derecha en la red

Segundo descanso del segundo set! Le vuelve a tocar reaccionar a un Roger Federer que no está tan centrado como debiera para batir a la mejor versión de Alexander Zverev. 0 - 0 SET 2 2 - 3

El revés de Roger Federer se va fuera 0 - 40 SET 2 2 - 2

Roger Federer estrella su golpe de revés en la red 0 - 30 SET 2 2 - 2

El golpe de derecha de Roger Federer se va fuera 0 - 15 SET 2 2 - 2

Roger Federer estrella su golpe de revés en la red

JUEGO Y BREAK PARA ZVEREV! Le devuelve la rotura el alemán y devuelve la igualdad al segundo set! Qué partido estamos viendo en Londres! 0 - 0 SET 2 2 - 2

El golpe de derecha de Roger Federer se va fuera DOS BOLAS DE BREAK PARA ALEXANDER ZVEREV! 15 - 40 SET 2 2 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Alexander Zverev que supera a Roger Federer y consigue el punto 15 - 30 SET 2 2 - 1

El revés de Alexander Zverev se va fuera

0 - 30 SET 2 2 - 1

El revés de Roger Federer se va fuera 0 - 15 SET 2 2 - 1

Roger Federer estrella su golpe de revés en la red JUEGO Y BREAK PARA ROGER FEDERER! No perdonó con el paralelo en su última oportunidad de rotura para adelantarse en el marcador! Solo le queda confirmarlo en su saque y tendrá que buscar mantener el servicio para forzar el tercer set. 0 - 0 SET 2 2 - 1

El golpe de derecha de Alexander Zverev se va fuera Error de Roger en la segunda bola de break! Solo le queda una al suizo.

40 - 30 SET 2 1 - 1

El revés de Roger Federer se va fuera Salva la primera Zverev! Le quedan dos a Roger Federer. Peloteo más largo del partido. 40 - 15 SET 2 1 - 1

Roger Federer estrella su golpe de derecha en la red TRES BOLAS DE BREAK PARA ROGER FEDERER! 40 - 0 SET 2 1 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Roger Federer que supera a Alexander Zverev y consigue el punto

30 - 0 SET 2 1 - 1

El golpe de derecha de Alexander Zverev se va fuera 15 - 0 SET 2 1 - 1

El revés de Alexander Zverev se va fuera Se pone serio Roger Federer! Deja en blanco a Zverev y le corta la racha de tres juegos seguidos ganando. Veremos si el suizo termina por hacer break y empatar el partido. Saque plano de Roger Federer, el resto de Alexander Zverev se va fuera 40 - 0 SET 2 0 - 1

El globo defensivo de Alexander Zverev se va fuera

30 - 0 SET 2 0 - 1

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Roger Federer que supera a Alexander Zverev y consigue el punto Segundo servicio liftado de Roger Federer, Alexander Zverev no puede precisar el resto y la bola se va fuera Tercer juego consecutivo que gana Alexander Zverev! Comienza ganando el segundo parcial dejando en blanco a un Roger Federer que debe reaccionar si quiere tener posibilidades de remontar. 0 - 0 SET 2 0 - 1

Roger Federer estrella su golpe de revés en la red Saque plano de Alexander Zverev, el resto de Roger Federer se va fuera

0 - 30 SET 2 0 - 0

El revés de Roger Federer se va fuera 0 - 15 SET 2 0 - 0

El golpe de derecha de Roger Federer se va fuera JUEGO Y SET PARA ALEXANDER ZVEREV! Ha dejado en blanco al suizo, totalmente irreconocible en su último saque! El alemán ha podido hacerse con el primer punto del choque y tiene opciones de conseguir el pase a la final. 0 - 0 SET 1 5 - 7

El golpe de derecha de Roger Federer se va fuera 15 - 40 SET 1 5 - 6

El golpe de derecha de Alexander Zverev se va fuera

TRES BOLAS DE SET! Primeras bolas de break del partido y son de vital importancia para el alemán! 0 - 40 SET 1 5 - 6

Roger Federer estrella su golpe de derecha en la red 0 - 30 SET 1 5 - 6

Impresionante passing shot de Alexander Zverev desde el fondo de la pista supera a Roger Federer y le sirve para ganar el punto 0 - 15 SET 1 5 - 6

Roger Federer estrella su golpe de derecha en la red Se asegura el tie-break Alexander Zverev! Es turno para Roger Federer para poder aguantar el saque y forzar el desempate. Veremos quién se hace con el primer set del partido. Muy igualado el choque.

Saque plano de Alexander Zverev, el resto de Roger Federer se va fuera 30 - 40 SET 1 5 - 5

Alexander Zverev estrella su golpe de revés en la red 15 - 40 SET 1 5 - 5

Alexander Zverev estrella su golpe de derecha en la red 0 - 40 SET 1 5 - 5

Roger Federer estrella su golpe de revés en la red 0 - 30 SET 1 5 - 5



0 - 15 SET 1 5 - 5

El golpe de derecha de Roger Federer se va fuera Ace de Roger Federer con un saque plano que no puede devolver Alexander Zverev 40 - 15 SET 1 4 - 5

Remate desde el centro de la pista de Alexander Zverev que no da opciones a Roger Federer 40 - 0 SET 1 4 - 5

Roger Federer con una volea cercana a la red consigue el punto Segundo servicio liftado de Roger Federer, Alexander Zverev no puede precisar el resto y la bola se va fuera

15 - 0 SET 1 4 - 5

El revés de Alexander Zverev se va fuera En blanco Alexander Zverev! Ha dominado por completo con el saque y ha provocado los errores al resto de un Roger Federer al que cambiar la raqueta de poco le ha servido. Saque plano de Alexander Zverev, el resto de Roger Federer se va fuera Saque plano de Alexander Zverev, el resto de Roger Federer se va fuera Ace de Alexander Zverev con un saque plano que no puede devolver Roger Federer

0 - 15 SET 1 4 - 4

Roger Federer estrella su golpe de revés en la red Juego para Roger Federer! Cuatro iguales en el partido y llegamos al momento en el que un error te puede hacer perder el set. Momento importante para mantener la calma y la concentración. Ace de Roger Federer con un saque plano que no puede devolver Alexander Zverev 40 - 15 SET 1 3 - 4

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Roger Federer que supera a Alexander Zverev y consigue el punto Segundo servicio liftado de Roger Federer, Alexander Zverev no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Ace de Roger Federer con un saque plano que no puede devolver Alexander Zverev 15 - 0 SET 1 3 - 4

El passing shot de Alexander Zverev se va fuera Juego para Alexander Zverev! Estuvo a punto Roger Federer de complicarle las cosas, pero gracias a una buena reacción y a un ace final, el alemán mantuvo el orden en el partido. Ace de Alexander Zverev con un saque plano que no puede devolver Roger Federer 30 - 40 SET 1 3 - 3

Alexander Zverev con una volea cercana a la red consigue el punto

Saque cortado de Alexander Zverev en su segundo servicio, Roger Federer no puede precisar el resto y la bola se va fuera OTRO PUNTAZO! Zverev en la red moviendo a Federer hasta que el suizo pudo fulminarle con un gran golpe de revés! 30 - 15 SET 1 3 - 3

La volea de Alexander Zverev se va fuera 15 - 15 SET 1 3 - 3

Alexander Zverev estrella su golpe de derecha en la red Saque plano de Alexander Zverev, el resto de Roger Federer se va fuera

Vaya juego ha ganado Roger Federer! Tremendo espectáculo en la red entre voleas y dejadas por parte de ambos. El suizo se terminó haciendo con su saque para mantener el empate a 3. 0 - 0 SET 1 3 - 3

La volea de Alexander Zverev se va fuera 40 - 15 SET 1 2 - 3

El golpe de derecha de Alexander Zverev se va fuera 30 - 15 SET 1 2 - 3

El globo defensivo de Alexander Zverev se va fuera Tremendo peloteo entre los dos tenistas que ha terminado en tres voleas seguidas hasta que se lo llevó Roger!

15 - 15 SET 1 2 - 3

Roger Federer con una volea cercana a la red consigue el punto 0 - 15 SET 1 2 - 3

Roger Federer estrella su golpe de revés en la red Juego para Zverev! Nos acercamos al ecuador del primer set en Londres en el segundo descanso del partido. El alemán y el suizo dominan con solvencia en sus respectivos saques, ofreciendo poca oposición al resto. Saque plano de Alexander Zverev, el resto de Roger Federer se va fuera 15 - 40 SET 1 2 - 2

Alexander Zverev con una volea cercana a la red consigue el punto

15 - 30 SET 1 2 - 2

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Alexander Zverev que supera a Roger Federer y consigue el punto 15 - 15 SET 1 2 - 2

Alexander Zverev no consigue superar la red con su volea 0 - 15 SET 1 2 - 2

El passing shot de Roger Federer se va fuera Le devuelve el servicio en blanco Roger a Alexander! Sin embargo, el suizo está fallando muchos primeros saques. Solo ha logrado 3 de 9. Mal porcentaje para el número 3 del ránking. 0 - 0 SET 1 2 - 2

El revés de Alexander Zverev se va fuera

Saque plano de Roger Federer, el resto de Alexander Zverev se va fuera Segundo servicio liftado de Roger Federer, Alexander Zverev no puede precisar el resto y la bola se va fuera Segundo servicio liftado de Roger Federer, Alexander Zverev no puede precisar el resto y la bola se va fuera Juego en blanco para Alexander Zverev! Mucha solvencia para el alemán ahora, forzando el error al resto del suizo. Primer descanso del partido. 0 - 0 SET 1 1 - 2

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Alexander Zverev que supera a Roger Federer y consigue el punto

Saque plano de Alexander Zverev, el resto de Roger Federer se va fuera Saque plano de Alexander Zverev, el resto de Roger Federer se va fuera Saque plano de Alexander Zverev, el resto de Roger Federer se va fuera Juego para Roger Federer! No perdona tampoco el suizo en su primer servicio del partido. Mucha igualdad entre los dos, perdiendo ambos dos puntos en sus respectivos saques. Saque plano de Roger Federer, el resto de Alexander Zverev se va fuera

40 - 30 SET 1 0 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Alexander Zverev que supera a Roger Federer y consigue el punto 40 - 15 SET 1 0 - 1

Alexander Zverev estrella su golpe de revés en la red 30 - 15 SET 1 0 - 1

El golpe de derecha de Roger Federer se va fuera Saque plano de Roger Federer, el resto de Alexander Zverev se va fuera 15 - 0 SET 1 0 - 1

El golpe de derecha de Alexander Zverev se va fuera

Primer juego para Zverev! Comenzó cediendo dos errores el tenista alemán, pero terminó aprovechando su primer saque para poder mantener su servicio a su favor. Ace de Alexander Zverev con un saque plano que no puede devolver Roger Federer Saque plano de Alexander Zverev, el resto de Roger Federer se va fuera 30 - 30 SET 1 0 - 0

Roger Federer estrella su golpe de revés en la red Alexander Zverev falla su segundo servicio, doble falta

Saque cortado de Alexander Zverev en su segundo servicio, Roger Federer no puede precisar el resto y la bola se va fuera 15 - 0 SET 1 0 - 0

Alexander Zverev no consigue superar la red con su volea COMIENZA EL PARTIDO! Ya saltan los dos tenistas a la pista central de Londres! En breves instantes, tras el sorteo inicial, tendrá lugar el calentamiento previo al inicio del choque. Las semifinales están a punto de caramelo! Vamos a ello! Partidazo de altura en Londres! Solo puede quedar uno. El tenista suizo y el alemán se enfrentarán en la capital inglesa a partir de las 15:00 hora española. Así que no se vayan muy lejos! Les esperamos!

Viendo las estadísticas anuales, Roger Federer parte como favorito para ocupar por undécima vez en su carrera una de las vacantes de esta Copa de Maestros (la ha ganado en seis ocasiones), pero Alexander Zverev está aporreando la puerta para codearse entre los grandes en su segunda participación consecutiva en el torneo. En sus cinco enfrentamientos previos, Roger Federer y Alexander Zverev alcanzaron el set definitivo en dos ocasiones y con una victoria para ambos. En caso de llegar al tercer set en este encuentro, el suizo ha ganado en el 68 8% de los casos en los que lo ha disputado (11 de 16), mientras que el alemán lo ha hecho en el 56 5% (13 de 23). Jugando en pista cubierta, Alexander Zverev continúa estando por debajo de Roger Federer, puesto que el germano ha disputado 9 encuentros y ha ganado 6 (66 7%), mientras que el suizo ha disputado 14 y ha ganado 12 (85 7%). Sobre la superficie dura, el balance sigue siendo positivo para el deportista suizo con un 82 9% de victorias (34V, 7D), mientras que para el alemán es de un 72 1% (31V, 12D). El porcentaje de victorias es también más favorable para el suizo en lo que va de año. Roger Federer ha ganado, sin contar los encuentros de esta Copa de Maestros, 46 triunfos y perdido 9 (83,6%), mientras que Zverev ha ganado 54 y perdido 18 (75%).

En lo que va de año, Roger Federer ha tenido mejor participación en las semifinales que ha alcanzado de los torneos que ha disputado. Hasta nueve veces ha llegado a esta ronda de los campeonatos y ha logrado el pase a la final en siete de ellas. Por su parte, Zverev ha alcanzado esta ronda el mismo número de veces, pero solo ha logrado el pase en cinco. En lo que va de año, Roger Federer ha tenido mejor participación en las semifinales que ha alcanzado de los torneos que ha disputado. Hasta nueve veces ha llegado a esta ronda de los campeonatos y ha logrado el pase a la final en siete de ellas. Por su parte, Zverev ha alcanzado esta ronda el mismo número de veces, pero solo ha logrado el pase en cinco. En las dos últimas rondas de una competición (semifinales y finales), Roger Federer y Alexander Zverev se han enfrentado en tres ocasiones (una semifinal en Halle en 2016, con victoria del alemán, y dos finales, Halle en 2017 y el Masters 1000 de Canadá de 2017, con el triunfo del suizo en la ciudad alemana). Ese último partido fue también en la Copa de Maestros del año pasado, pero en la Round Robin. El suizo se alzó con la victoria en el tercer set después de un 7-6, 5-7 y 6-1. Además, los dos tenistas han alternado victoria y derrota en su historial de enfrentamientos. La última vez que se vieron las caras sobre la pista, el ganador fue Roger Federer.

Este es el sexto enfrentamiento entre Roger Federer y Alexander Zverev, siendo el balance muy equilibrado entre ambos tenistas, pero ligeramente superior para el suizo, que ha ganado 3 de los 5 partidos. Muy buenas tardes a todos! Bienvenidos a otro encuentro más de esta Copa de Maestros que se disputa en Londres! Hoy es el día de conocer a los finalistas del torneo! Asistimos a la primera semifinal de estas Finales ATP que enfrenta a Roger Federer con Alexander Zverev!