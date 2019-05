Ferrer-Zverev en directo

Actualizado: 08/05/2019 20:49h

40 - ADV SET 1 4 - 3

Remate desde la red de Alexander Zverev que no opciones a David Ferrer 40 - 40 SET 1 4 - 3

El golpe de derecha de Alexander Zverev se va fuera 30 - 40 SET 1 4 - 3

La dejada de Alexander Zverev se estrella en la red 15 - 40 SET 1 4 - 3

Alexander Zverev estrella su golpe de derecha en la red

0 - 40 SET 1 4 - 3

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Alexander Zverev que supera a David Ferrer y consigue el punto Ace de Alexander Zverev con un saque liftado que no puede devolver David Ferrer Saque liftado de Alexander Zverev, David Ferrer no puede precisar el resto y la bola se va fuera BREAK DE ZVEREV !!! Recupera sensaciones el vigente campeón de este torneo y ahora Ferru ha entregado su saque con una doble falta en el primer momento en el que se ha desconectado ligeramente en el partido. David Ferrer falla su segundo servicio, doble falta

DOBLE BOLA DE BREAK PARA ZVEREV !!! Primeras opciones de rotura para el jugador teutón. 15 - 40 SET 1 4 - 2

El golpe de derecha de David Ferrer se va fuera 15 - 30 SET 1 4 - 2

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Alexander Zverev que supera a David Ferrer y consigue el punto 15 - 15 SET 1 4 - 2

David Ferrer estrella su golpe de revés en la red 15 - 0 SET 1 4 - 2

Remate desde el centro de la pista de David Ferrer que no da opciones a Alexander Zverev

Intenta reconducir el set el tenista germano. Ahora ha conseguido enlazar un par de puntos ganadores y eso le vendrá bien para recuperar algo de confianza. Segundo servicio liftado de Alexander Zverev, David Ferrer no puede precisar el resto y la bola se va fuera 15 - 40 SET 1 4 - 1

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Alexander Zverev que supera a David Ferrer y consigue el punto 15 - 30 SET 1 4 - 1

Impresionante passing shot de Alexander Zverev desde el fondo de la pista supera a David Ferrer y le sirve para ganar el punto 15 - 15 SET 1 4 - 1

Alexander Zverev estrella su golpe de revés en la red

0 - 15 SET 1 4 - 1

La contradejada de David Ferrer se estrella en la red Consolida Ferru el break conseguido en el juego anterior con un game en blanco. Tremendo el recital que está ofreciendo el tenista español en la pista central de la Caja Mágica. 0 - 0 SET 1 4 - 1

David Ferrer con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Alexander Zverev se apunta el tanto 40 - 0 SET 1 3 - 1

Impresionante globo desde el fondo de la pista de David Ferrer que Alexander Zverev no consigue devolver 30 - 0 SET 1 3 - 1

Alexander Zverev estrella su golpe de revés en la red

15 - 0 SET 1 3 - 1

La volea de Alexander Zverev se va fuera BREAK DE FERRER !!! Aprovecha la oportunidad el tenista español para abrir brecha en el tanteador en este primer parcial. 0 - 0 SET 1 3 - 1

El revés de Alexander Zverev se va fuera Levanta las dos primeras bolas de break el jugador alemán. Tiene una opción adicional Ferrer. Saque liftado de Alexander Zverev, David Ferrer no puede precisar el resto y la bola se va fuera

40 - 15 SET 1 2 - 1

David Ferrer estrella su golpe de revés en la red TRES BOLAS DE BREAK PARA FERRER !!! Y Zverev ha cometido dos dobles faltas en este juego. Alexander Zverev falla su segundo servicio, doble falta 30 - 0 SET 1 2 - 1

El golpe de derecha de Alexander Zverev se va fuera Alexander Zverev falla su segundo servicio, doble falta

Y ahora el que consigue un juego en blanco es Ferrer. Competitivo como siempre el tenista de Javea en pista. Segundo servicio liftado de David Ferrer, Alexander Zverev no puede precisar el resto y la bola se va fuera Saque liftado de David Ferrer, Alexander Zverev no puede precisar el resto y la bola se va fuera 30 - 0 SET 1 1 - 1

El golpe de derecha de Alexander Zverev se va fuera 15 - 0 SET 1 1 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de David Ferrer que supera a Alexander Zverev y consigue el punto

Juego en blanco para Alexander Zverev. Contesta el alemán con un golpe de autoridad al juego conseguido anteriormente por Ferru, el primero del partido. Saque liftado de Alexander Zverev, David Ferrer no puede precisar el resto y la bola se va fuera Saque liftado de Alexander Zverev, David Ferrer no puede precisar el resto y la bola se va fuera Ace de Alexander Zverev con un saque plano que no puede devolver David Ferrer 0 - 15 SET 1 1 - 0

David Ferrer estrella su golpe de revés en la red

40 - 40 SET 1 0 - 0

El golpe de derecha de David Ferrer se va fuera 40 - 30 SET 1 0 - 0

El golpe de derecha de Alexander Zverev se va fuera 30 - 30 SET 1 0 - 0

El revés de David Ferrer se va fuera Saque liftado de David Ferrer, Alexander Zverev no puede precisar el resto y la bola se va fuera 15 - 15 SET 1 0 - 0

Fabuloso resto de revés de Alexander Zverev que no consigue devolver David Ferrer

15 - 0 SET 1 0 - 0

El golpe de derecha de Alexander Zverev se va fuera Zverev se ha impuesto en cuatro de los cinco últimos partidos entre ambos, aunque Ferrer se impuso en el último duelo, precisamente este año en el Masters 1000 de Miami, en un choque en el que el alicantino se impuso en tres sets (2-6, 7-5, 6-3). Esta será la octava ocasión en la que se enfrenten ambos jugadores. De momento Zverev domina el cara a cara con cuatro victorias en contraposición con las tres conseguidas por el jugador español. El mejor resultado del tenista germano lo alcanzó en el torneo de Acapulco al alcanzar la final, aunque terminó perdiendo en este encuentro ante Nick Kyrgios. Alexander Zverev llega a este torneo como 4º clasificado en la ATP. El tenista de Hamburgo, ganador de 10 torneos a lo largo de su carrera, no se ha estrenado aún en un 2019 en el que se está mostrando bastante irregular en su juego.

208 de los 1.111 (18,7%) partidos ATP de David Ferrer han sido en torneos de Grand Slams. Y es que, el alicantino es el 6º jugador con más presencias en torneos de Grand Slam (63 junto con Fernando Verdasco). DATO. David Ferrer es el 8º tenista con más partidos disputados en la Era Open. Hoy cumplirá su encuentro 1.111 en el circuito y suma 734 victorias hasta el momento. Y seguro que el jugador de Javea podría haber conseguido bastantes más títulos de no haber coincidido en el tiempo con un Nadal que le derrotó en las ocho finales que ambos han disputado a lo largo de sus respectivas trayectorias, cuatro de ellas en el ATP 500 de Barcelona. De hecho, Ferru el tercer jugador español con más títulos ATP en la Era Open (27). Solo Rafa Nadal (80) y Manuel Orantes (33) han conseguido más. Con la excepción de Rafa Nadal, Ferrer ha sido el tenista español más importante de los últimos años con 27 títulos ATP conseguidos entre 2002 y 2017, además de 25 finales disputadas.

El jugador de Jávea ha elegido este torneo para poner punto y final a su carrera, pero comparece con la intención de mostrarse competitivo y realizar el mejor papel posible como ya demostrara ayer venciendo en primera ronda a Roberto Bautista en un duro e intenso encuentro. Partido especial donde los haya porque, como bien conocen, podría ser el último en la trayectoria de Ferrer, sin duda uno de los tenistas más importantes del circuito en los últimos años ante el vigente campeón del torneo y uno de los grandes favoritos para llevarse el título en la actual edición. Buenas noches !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo del partido entre David Ferrer y Alexander Zverev, correspondiente a la segunda ronda del Masters 1000 de Madrid. Preparados? Comenzamos