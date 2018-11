Así está el ranking ATP

Actualizado: 05/11/2018 09:51h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La derrota frente al ruso Karen Khachanov en la final de París, este domingo, no impidió que el serbio Novak Djokovic culminara su regreso al número uno del ránking mundial de tenis en detrimento del español Rafael Nadal, que no pudo competir por lesión en el torneo de la capital francesa.

Djokovic recupera por cuarta vez el número uno y lo hace casi dos años después de que cumpliera su semana número 223 al frente de la lista.

Según datos de la ATP, el serbio es el primer jugador en 18 años que en una sola temporada asciende al número uno después de haber estado fuera del top-20. El último que lo consiguió fue el ruso Marat Safin en el 2000.

Djokovic, de 31 años, llegó a estar en el puesto 22 el 21 de mayo pasado, su peor clasificación desde que tenía 19 años. «Pensando en lo que he tenido que pasar el año anterior, esto es un logro fenomenal. Estoy muy orgulloso de ello. Si me lo dicen hace cinco meses no me lo creo», comentó el jugador serbio.

La primera vez que Nole ocupó el número uno tenía 24 años, el 4 de julio de 2011, y entonces permaneció en la cima 53 semanas.

Djokovic fue operado del codo derecho en enero pasado después del Abierto de Australia. Regresó en abril y desde entonces ha ganado 43 partidos y ha perdido cinco.

En lo que resta de temporada, Djokovic y Nadal lucharán por terminar, por quinta vez en ambos casos, al frente de la lista mundial al final del año.

El suizo Roger Federer, que continúa tercero, continúa siendo el jugador que más semanas ha permanecido en el número uno, con 310, seguido del estadounidense Pete Sampras (286), el checo Ivan Lendl (270) y el estadounidense Jimmy Connors (268). A continuación están Djokovic (224), Nadal (196) y John McEnroe (170).