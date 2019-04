Masters 1.000 Montecarlo Horario y dónde ver Nadal-Bautista Duelo de españoles en el estreno del balear en el Masters 1.000 de Montecarlo, donde ha ganado once veces

Rafael Nadal comienza con un rival complicado su defensa del título del Masters 1.000 de Montecarlo. Todo un Roberto Bautista, vencedor en el duelo con John Millman, que ganó el torneo de Doha a principios de año y llegó a cuartos de final en el Miami después de superar a Novak Djokovic. Un duro comienzo, por tanto, para el balear, que regresa a las pistas después de la lesión en la rodilla que le impidió disputar la semifinal de Indian Wells.

Es también el regreso a su tierra batida, a su oasis particular, donde no sufren tanto las articulaciones y donde mantiene una hegemonía total. Son once títulos en las tierras monegascas: 68 victorias por solo cuatro derrotas.

El partido Nadal-Bautista se celebra el miércoles 17 de abril en el tercer turno de la pista central Raniero III, sobre las 15.00 horas, después del Nishikori-Hubert, con inicio a las 11.00 horas, y el Felix Auger-Aliassime-Alexander Zverev.

El encuentro Nadal-Bautista se retransmite en Movistar y podrá seguirlo minuto a minuto en ABC.es